Nuovo punto di Infermieristica di Comunità a Camposanto

CANPOSANTO – Incontro pubblico a Camposanto per presentare alcune importanti novità nell’offerta sanitaria sul territorio. L’appuntamento con “Nuovi servizi per nuovi bisogni. Dall’attivazione del Punto di Infermieristica di Comunità ai percorsi di assistenza dell’Ospedale Santa Maria Bianca”, organizzato dal Comune di Camposanto e dall’Azienda USL di Modena, è per mercoledì 15 marzo, alle ore 20.45, alla Sala polivalente Ariston di via Roma 10, a Camposanto.

In apertura, i saluti di Angiolina Parigi, presidente dell’Avis di Camposanto che ha messo a disposizione i locali, e gli interventi della sindaca di Camposanto Monja Zaniboni e della neo direttrice del Distretto sanitario di Mirandola Annamaria Ferraresi.

A seguire verranno approfonditi i percorsi di assistenza di due servizi dell’Ospedale Santa Maria Bianca, l’Ortopedia e la Pneumologia, alla presenza dei due direttori, il dottor Calogero Alfonso e il dottor Alessandro Andreani, e sarà illustrata l’attività del Punto di Infermieristica di Comunità attivato a Camposanto, a cura dell’Infermiera di Comunità Rosa Lopopolo e del Medico di medicina generale Andrea Melloni.

Intanto, per quanto riguarda il Punto di Infermieristica di Comunità, ha preso servizio nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo, l’infermiera di comunità Rosa Lopopolo. Di seguito, il messaggio di benvenuto per lei da parte della sindaca Zaniboni: “Diamo il benvenuto a Rosa Lopopolo, la nostra infermiera di comunità, che da stamattina ha preso servizio nella sede Avis comunale Camposanto! Ha un’esperienza di tanti anni nell’assistenza domiciliare, ed è stato un piacere sentire parlare con passione delle sue competenze in ambito sanitario, evidenziando la sua viva attenzione alle esigenze delle persone. Il 15 marzo in sala Ariston alle 20 45, l’AUSL di Modena ci presenterà il progetto, dove verranno date le informazioni dei nuovi servizi, utili a rispondere ai nuovi bisogni della cittadinanza. Ringraziamo la Dott.ssa Ferraresi Annamaria, Direttrice del Distretto di Mirandola, insieme a tutti i collaboratori che da mesi stanno lavorando per la realizzazione del punto di infermieristica di comunità ed esprimiamo sincera gratitudine ad Avis comunale Camposanto, nella figura della Presidente Angiolina Parigi , per la collaborazione fattiva all’attivazione del servizio. Una menzione speciale è dedicata ai dipendenti comunali per le celeri risposte, nella preparazione degli atti ed adeguamenti alla struttura, funzionali all’avvio”.

