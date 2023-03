Cavezzo, schianto all’incontro: grave 32enne in scooter

CAVEZZO – Schianto all’incontro: grave 32enne in scooter. E’ successo venerdì sera, attorno alle ore 18.30. Il giovane stava viaggiando con il suo scooter nella frazione di Motta, quando, arrivato all’incrocio fra via Cavour e via di Sotto, ha impattato contro un furgonato.

Il 32enne, lavoratore residente a Modena, a causa dell’impatto è rovinato a terra sull’asfalto. Subito le sue condizioni sono apparse gravi ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito il più velocemente possibile in ospedale.

L’uomo è stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita. Illeso il conducente del furgone. Sul posto, per i rilievi di rito, i Carabinieri.

