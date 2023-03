Ci siamo. A 9 anni dall’idea apre il pala sagra di Rivara a Massa Finalese

FINALE EMILIA – Taglio del nastro il prossimo sabato, 11 marzo, per la tanto attesa struttura che la Prosolidar – la realtà di beneficienza dei lavoratori bancari e del credito – regala alla Bassa Modenese dopo il terremoto.

Inizialmente pensata per strutturare al meglio (quella che era) la vivacissima realtà associazione rivarese che con la sua Sagra di Rivara e i fuochi d’artificio a settembre richiamava migliaia di persone da tutto il Nord, è stata realizzata poi nel comune di fianco, a Massa Finalese. “A San Felice non era disponibile nessun terreno – ricorda diplomatico il presidente dell’associazione sagra Domenico Rossi sorvolando sulla lotta fratricida a cui si è assistito in quegli anni – quindi ci siamo spostati di qualche chilometro”.

Ma se San Felice piangeva Finale non rideva. Infatti a Finale Emilia il pala sagra non ha avuto vita più facile. Arrivato nel pieno del terremoto giudiziario che aveva travolto la Giunta Ferioli e tanto associazionismo locale, passato il sindaco Palazzi che si è ritrovato anche coi vincoli del Covid, finalmente adesso vede la luce alla terza Giunta, con il colpo di reni voluto dalla Giunta Poletti, che ha firmato le autorizzazioni necessarie.

Così, la struttura – che dal punto di vista architettonico era già pronta nel 2019 – può essere almeno inaugurata. Per entrare in funzione mancano solo gli arredi (e se qualcuno vuole donare è ben accetto) e le prime iniziative si potranno vedere già tra qualche settimana.

L’idea è rendere quello che si chiama PalaDiversivo, dal nome del canale che passa da Massa Finalese, il cuore della vita culturale e associativa del paese e della Bassa. Quindi: feste per i bambini e appuntamenti letterari, cucina per la sagre gastronomiche e sala prove per le band musicali, la ludoteca, le mostre d’arte e il cinema. Chi ci sta, è accolto e può mettersi al lavoro. A gestire il tutto è l’Aps il Diversivo – gruppo di referenti massesi dell’associazionismo, con qualche innesto rivarese – che ha vinto il bando del Comune.

LA PRESENTAZIONE ALLa STAMPA CON IL SINDACO E LA SUA GIUNTA, IL PRESIDENTE DOMENICO ROSSI DEL COMITATO RIVARA E MIRKO FRANCIOSI DELL’APS DIVERSIVO

LE IMMAGINI DELLA NUOVA STRUTTURA

