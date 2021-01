Massa Finalese, il “Pala Diversivo” è inutilizzato

Il nostro bellissimo “Pala Diversivo”… E in effetti è molto bello il nuovo centro polifunzionale di Massa Finalese donato da Prosolidar che ha finanziato la realizzazione dell’edificio del valore di 1 milione di €. Peccato sia chiuso.

E perchè una struttura nuova non viene utilizzata? Molti cittadini se lo domandano, e allora proviamo a rispondere.

Perchè l’Amministrazione non è in grado di dare gambe al modello gestionale previsto fin dalla accettazione della donazione da parte del Comitato Sagra di Rivara e dalla messa a disposizione del terreno presso il centro sportivo di Massa Finalese dalla parte della giunta precedente. Modello che prevedeva l’assegnazione in gestione della struttura ad un’apposita APS contestualmente all’entrata del bene nella disponibilità del Comune di Finale Emilia.

Questa è la conseguenza della disgregazione del tessuto sociale e dalla sfiducia nei confronti dell’Amministrazione provocati dalla attuale giunta.

L’edificio di 580 mq. nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio all’associazionismo massese e un punto di aggregazione per la comunità. E’ strutturato anche per essere un punto di riferimento per le emergenze della Protezione Civile e in caso di calamità può ospitare diversi posti letto e la cucina è in grado di erogare 1.000 pasti al giorno.

La prima pietra è stata posata il 27/01/2017, ed è paradossale che una giunta che sarà ricordata per l’immobilismo della ricostruzione non sia ancora riuscita ad aprire l’unica opera realizzata durante il mandato. I finanziatori ne saranno contenti…