Ciclistica novese, si scaldano le ruote per la prossima stagione

NOVI DI MODENA – Domenica 19 marzo è stata presentata in Piazza Primo Maggio la Ciclistica Novese. Parecchie le novità tra cui il nuovo presidente, il geometra Rodolfo Tasselli, che ha ereditato il testimone da Sauro Benzi, rimasto in carica per ben ventidue anni. La società festeggia nel 2023 i suoi primi quarantasette anni di vita e di sport e lo fa sfoggiando un abito del tutto nuovo. Per volontà e iniziativa del nuovo presidente e con l’intervento fattivo dell’Amministrazione comunale di Novi, infatti, è stato possibile attivare un percorso stradale in seno al parco Multiverso a Rovereto dove sino ad alcuni anni fa vi erano installati i moduli abitativi provvisori che accoglievano i terremotati.

Il circuito, di poco più di mille metri, dotato di servizi igienici, deposito per biciclette, bar e pista per mountain bike, è quanto di meglio si possa offrire ai nostri giovani ciclisti in tema di sicurezza per praticare questo sport in completa libertà.. Dopo un doveroso minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della guerra in Ucraina e del naufragio nelle acque di Cutro, sono saliti sul palco gli atleti per le interviste di rito e le classiche foto di gruppo.









All’evento hanno assistito parecchi tifosi e alcune autorità tra cui: l’Assessore allo Sport del Comune di Novi Alessandro Fracavallo che si è soffermato, con un pizzico d’orgoglio, ad illustrare gli interventi a carico dell’Amministrazione comunale per migliorare l’impianto, il presidente del comitato provinciale della Federazione ciclistica Enzo Varini, Fabio Gregori in rappresentanza dell’Anpi e i genitori di Marianna, Ivano e Martina Carletti a cui è dedicata la corsa per Giovanisssimi di S. Michele. Due sono le squadre che saranno schierate al via: una di Giovanissimi e l’altra di Esordienti forti complessivamente di una trentina circa di atleti tra cui tre donne. Il debutto per i Giovanissimi è fissato per domenica 16 aprile, a Rolo, in occasione del 21° G.P. della Righetta organizzato dalla Ciclistica, mentre gli Esordienti già domenica 27 marzo saranno al via del Gran Premio Fioritura a Vignola. Ecco nel dettaglio la composizione delle squadre e il programma dell’attività organizzativa:

Giovanissimi:

Direttori sportivi: Luca Bombarda – Luca Lomellini – Giorgio Scinteie.

Preparatore atletico: Roberto Ghidoni

Referenti con le Scuole: Claudio Malavasi e Fabrizio Randoli

Cat. PG: Francesco Barone

Cat. G/1 – LUCA MAI

Cat. G/2 – KIARA BOMBARDA – ILARIA SCINTEIE

Cat. G/3 – MATTEO BELLOTTO – LEONARDO VERONESI

Cat. G/4 – TOMMASO PUGLIESE – DAVID SCINTEIE – NICHOLAS BARONE – GIOVANNI MELEGARI-

CAT. G/5 -– MATTEO BERTO – SIMONE PATISSO – LEONARDO MAI

Cat. G/6 – VALENTINA TASSELLI –

ESORDIENTI. Direttore sportivo : CRISTIAN ORSI – Collaboratori:.Gianfranco De Marinis – RUBENS RAZZINI – MARCO GUALTIERI- MARCO BERTULESSI.

Esordienti 1° anno: – KARAN BHATTI – MATTEO BOMBARDA – NICHOLAS PATISSO – Riccardo Zona – Ettore Raosa.

–Esordienti 2° anno : DAVIDE DE MARINIS – OLIVA SEBASTIANO – THOMAS SASSI – GIANLUCA GAVIRA – ASMHEET SING –

Attività organizzativa

16 aprile – 21° G.P. della Righetta (Giovanissimi – Rolo)

21 maggio – (Novi) 25° G.P. Artigianato e Commercio – Trof. Lapam Confartigianato (Es. 1° anno)

34° G.P. della Costituzione – Trofeo ANPI (Es. 2° anno)

11° G.P. Caseificio Razionale Novese (Allievi)

Sabato 5 agosto : Serata in ricordo di Marianna Carletti (a 24 anni dalla sua scomparsa) con la partecipazione del gruppo musicale ALINERE- cover NOMADI

23 settembre (Novi) – 58° G.P. S. Michele -13° Trofeo Tecnofiliere – 24° Med. Oro Marianna Carletti (a.m.).

1° ottobre (Cavezzo) – 1° Trofeo Spaccagambe baby (Fuori Strada)

