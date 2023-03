Conferenza dei servizi su ampliamento discarica Finale, il sindaco: “Ci opporremo in tutte le sedi”

FINALE EMILIA – Si è svolta nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 marzo, la Conferenza dei Servizi sull’ampliamento della discarica di Finale Emilia. Questo il commento del sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti:

“La seduta della Conferenza di oggi è stata una rivelazione. Abbiamo scoperto che Feronia 0 e Feronia 1 inquinano meno dei diserbanti degli agricoltori. Francamente sono molto sorpreso. Pur rispettando il lavoro dei tecnici e delle istituzioni che sono coinvolte nella questione, credo che sarà necessario fare anche nostre valutazioni avvalendoci di consulenti. Per quanto ci riguarda, ho ribadito la nostra contrarietà ferma e decisa all’ampliamento. Ho spiegato a chi era presente le ragioni – ormai note a tutti: la localizzazione in zona sismica e alluvionale, dove sono presenti colture pregiate, nei pressi dell’oasi naturalistica Le Meleghine, del polo scolastico e del centro storico, in presenza di una viabilità assolutamente inadeguata a sopportare la mole di traffico pesante che la discarica attiverebbe – del perché quella discarica e con quelle dimensioni non può essere realizzata a Finale Emilia. Anche se il vento sembra spirare in senso contrario, non ci fermeremo. Ci opporremo all’ampliamento in tutte le sedi, forti della volontà espressa dal nostro Consiglio comunale e dal Consiglio comunale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Siamo già al lavoro per studiare quali mosse poter mettere in campo”.