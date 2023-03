Danneggiato l’ascensore della stazione di Camposanto. Palma Costi: “Idioti”

E’ stata danneggiato da uno o più vandali l’ascensore della stazione dei treni di Camposanto. Un problema molto grave perchè, essendo sopraelevata, la stazione è raggiungibile adesso solo con le scale, a un’altezza pari a quella di un palazzo di tre o quattro piani. Facile prevedere quanti saranno i disagi per i viaggiatori, specie i più deboli.

Sbotta, raccontando l’accaduto, l’ex assessora regionale Pama Costi:

Grazie a quegli irresponsabili #IDIOTI che hanno nuovamente rotto l’ascensore che porta al binario 2 della stazione di Camposanto. L’ascensore è un ” bene comune” molto prezioso perché permette a tutti di accedere al servizio ferroviario: alle mamme con carrozzine, a persone che non riescono a fare le scale ma anche a giovani con valige enormi.

Spero tanto che con le telecamere di sorveglianza delle Ferrovie questi #IDIOTI siano individuati e messi a disposizione di coloro che devono accedere al binario 2 per tutto il tempo che l’ascensore non tornerà in funzione. Porteranno a spalla o a braccio tutti coloro che ne avranno bisogno. Un aiuto a spegnere i bollenti spiriti ” distruttivi” di un ascensore al servizio delle nostre comunità !