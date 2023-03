DAT e testamento biologico, una guida all’uso

Dall’entrata in vigore della disciplina sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), e cioè da cinque anni, ogni cittadino italiano in condizioni di salute sane può esprimere in maniera cosciente le proprie volontà. Gli eventi cardio e cerebrovascolari, come infarti e ictus, e la comparsa di malattie che determinano un decadimento cognitivo sono in aumento e sono una delle principali motivazioni per cui converrebbe ricorrere alla compilazione delle DAT. Con questo approfondimento vogliamo fare chiarezza sulle opportunità e i limiti della legge che garantisce un diritto insopprimibile: quello dell’autodeterminazione.

Si chiamano DAT, Disposizioni anticipate di trattamento, e sono definite anche più comunemente testamento biologico (o biotestamento) vengono redatte quando si è ancora in buona salute in ottica di una futura incapacità di autodeterminarsi. La legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà, nello specifico in materia di consenso o rifiuto di trattamenti sanitari, nonché su accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche.

Si tratta di una scelta libera e volontaria accessibile da tutte le persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere, di cui beneficiano tutti i soggetti coinvolti: il paziente stesso, che può autodeterminarsi, i familiari, che sono sollevati dal peso di decisioni spesso difficili, e il sistema sanitario, che può ottimizzare le risorse.

Come fare la DAT

La legge non prevede moduli, tuttavia alcuni Comuni, come quello di Mirandola, hanno predisposto dei modelli compilabili. Per la stesura della DAT, ci si rivolge innanzitutto al proprio medico di fiducia al fine di acquisire le informazioni sui trattamenti e le conseguenze derivanti dal rifiuto degli stessi. Poi, la redazione può avvenire in differenti forme:

Dal notaio: sia con un atto pubblico sia con una scrittura privata autenticata dal notaio, il quale ne conserva l’originale;

Presso l’ufficio di stato civile del comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito;

Presso strutture sanitarie competenti delle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT;

Presso gli uffici consolari italiani, per i cittadini all’estero.

Inoltre, se le condizioni fisiche non permettono le suddette forme, le DAT possono essere espresse tramite videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare

Ed infine, nelle stesse forme indicate, le DAT sono modificabili in ogni momento.

Il biotestamento prevede anche la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, cioè colui che è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. La legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Il ruolo del fiduciario è fondamentale per curare gli interessi del paziente, il medico è infatti tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in accordo con lo stesso fiduciario, qualora:

le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;

sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Il medico nel rispettare le indicazioni riportate nel biotestamento può sempre avvalersi di un altrettanto diritto riconosciuto che figura come obiezione di coscienza. Ma ogni struttura sanitaria è tenuta a garantire un numero necessario di specialisti che permettano di riconoscere le volontà del paziente.

La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento interviene in una narrazione che ha come protagonisti note casistiche giurisprudenziali e il proprio diritto a decidere sulla fase finale della propria esistenza. Oggi lo conosciamo come diritto, ma è al tempo stesso discriminatorio: il diritto a rifiutare i trattamenti sanitari riguarda solo chi è nelle condizioni di porre fine alla propria esistenza in modo rapido e indolore, e non tutela invece il paziente che per le proprie condizioni cliniche, non ha il privilegio di porre fine alla propria esistenza allo stesso modo, perché lo condurrebbe a una morte lunga e dolorosa, per sé e per i proprio cari.

Proprio questo ha posto in luce la Corte Costituzionale nel noto caso Cappato 242/2019, ovviando per rigidi criteri che aprono al suicidio assistito, ma che, non essendo ancora disciplinato da una legge, pare accessibile alla stregua di un non-diritto.

In allegato Vi lasciamo il modulo indicato dal Comune di Mirandola per depositare la DAT.

Istanza registrazione DAT comune mirandola

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: