Dinamic Oil Bomporto: stabilizzati a tempo indeterminato 22 lavoratori

Nell’azienda Dinamic Oil di Bomporto sono stati stabilizzati a tempo indeterminato 22 lavoratori. Lo rende noto la Cgil. Ecco il comunicato stampa del sindacato a firma di Valerio Vanzini, Fiom Cgil Nonantola:

Mentre il Governo Meloni è immobile sulle questioni del lavoro, quello che è accaduto oggi in Dinamic Oil, azienda di circa 250 lavoratori che a Bomporto produce argani idraulici e riduttori, dimostra invece come la Cgil difende e tutela al meglio le lavoratrici e i lavoratori che quotidianamente svolgono mansioni di montaggio, di allestimento macchine, di approvvigionamento materiali, di carico e scarico bilici, di lavaggio o di ripristino componenti, ma le cui storie troppo spesso rimangono sottotraccia.

Ben 22 lavoratori in somministrazione, grazie all’ultimo contratto di secondo livello sottoscritto tra la Fiom, la Rsu e la Direzione aziendale, hanno maturato i fatidici 24 mesi che hanno garantito loro il passaggio da lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie interinali a dipendenti diretti della Dinamic Oil.

Forse per chi non è del settore potrebbe pensare che la differenza tra l’uno e l’altro contratto non è rilevante, invece è sostanziale, eccome.

I 22 lavoratori hanno formalizzato direttamente in azienda le dimissioni e le contestuali assunzioni, grazie alla collaborazione della Direzione aziendale che, sotto richiesta della Rsu, ha messo a disposizione una saletta riunioni che generalmente viene adibita agli incontri con i fornitori e i clienti (in foto).

Man mano che i lavoratori si sono avvicendati nella saletta, è emerso sempre più chiaramente come tutti avessero storie, culture, colori, età, lingue, dialetti, luoghi d’origine differenti, ma in tutti si sono riscontrate delle espressioni nel viso che in un attimo si sono trasformate in un unicum, ovvero in un mix tra sorriso e luce negli occhi che stava presagendo loro l’arrivo di qualcosa di nuovo, forse per alcuni di non ancora ben chiaro, ma che si sarebbe concretizzato da lì a pochi minuti, cioè la possibilità di dare un futuro certo alle relative esistenze.

Qualche ragazzo, mentre velocemente firmava i moduli di dimissioni da trasmettere al Ministero del Lavoro, ha detto sorridendo che aveva appena acquistato un nuovo cellulare, qualche collega un po’ meno giovane ha dichiarato che finalmente avrebbe comprato un computer per permettere al figlio di connettersi agli approfondimenti che organizzavano i compagni di classe da remoto. Altri ancora, infine, forse quelli che più degli altri stavano aspettando questo momento, hanno spiegato che da quella sera in avanti si sarebbero addormentati senza prendere dei tranquillanti, perché pagare la rata di un’automobile per oltre quattro anni o sostenere la quota di un mutuo per addirittura sei anni, quando il tuo contratto è quello dello staff-leasing, non è proprio una passeggiata. Sei sì un lavoratore a tempo indeterminato, ma alla prima crisi economica o ai primi cenni di una recessione, tu sai di essere il primo a cui verrà chiesto di andare a lavorare altrove e, se sei fortunato, ti verrà proposta dall’agenzia un’occupazione vicina a casa, ma se sei sfortunato ti devi organizzare per spostarti dall’altra parte della provincia. In ogni caso dovrai essere pronto a imparare una nuova mansione, a stringere dei legami con delle altre persone, a regolare la gestione dei figli o degli anziani in base a dei nuovi orari di lavoro che magari stravolgono una routine acquisita da anni.

Tutto questo è giusto? La risposta sindacale è no. L’auspicio ora è che questa storia, questa bella storia di diritti e di dignità acquisita, non rimanga fine a sé stessa, ma diventi una delle tante storie che daranno la spinta per una giusta riforma dei contratti di lavoro.

Valerio Vanzini, Fiom Cgil Nonantola