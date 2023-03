“Donne in cammino” domenica a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Domenica 5 marzo a San Felice sul Panaro si svolgerà la seconda edizione di “Donne in cammino”, camminata non competitiva di sei chilometri, organizzata, in occasione della festa della donna, grazie alla collaborazione di Polisportiva Unione 90, Avis comunale, Le Botteghe di San Felice, Nordic Walking Outdoor Bassa Modenese e con il patrocinio del Comune. Ritrovo alle 8.30 in piazza Castello. Quota di iscrizione 2,50 euro con bombolone all’arrivo.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. In caso di maltempo la camminata sarà rinviata a domenica 12 marzo. Per informazioni: 342/6389172 (Mariarosa).

