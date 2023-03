E’ online Biomed News, approfondimenti sul biomedicale italiano

E’ online Biomed News. Un nuovo progetto editoriale dedicato al settore biomedicale italiano che intende fornire ai lettori approfondimenti e notizie sui temi di più stretta attualità e al tempo stesso offrire uno sguardo sul “futuro” attraverso la voce dei protagonisti di questo campo. Una testata che nasce dalle esperienze dei periodici La Plastica della Vita e Innovabiomed Magazine e dalla sinergia con il portale distrettobiomedicale.it. per mettere in luce le esperienze imprenditoriali di successo, i mercati, la filiera, le startup più innovative e, con un’attenzione particolare al mondo del lavoro, raccontare le professioni e le opportunità formative nell’ambito del settore biomedicale.

“Crediamo che nello sviluppo del biomedicale – spiega l’editore Alberto Nicolini – la comunicazione abbia un ruolo di grande importanza, non solo per informare e diffondere notizie ma anche per condividere esperienze con un approccio multidisciplinare. Una chiave di lettura che ci auguriamo possa essere di ispirazione per un settore che ha assolutamente bisogno di fare squadra per essere sempre più competitivo, per attrarre capitale umano e investimenti”.

Su Biomednews.it i lettori avranno a disposizione un giornale digitale dedicato ad un settore in continua evoluzione, in cui conoscenze e competenze sono la chiave necessaria per poter affrontare le sfide future. Attraverso articoli e interviste verranno messe in luce le azioni di un settore che propone tecnologie avanzatissime, in tutta la filiera, per soddisfare al meglio le esigenze di chi quotidianamente è impegnato nella cura dei pazienti, coinvolgendo gli attori principali e cercando di mettere in evidenza non solo le grandi potenzialità, ma anche le difficoltà di un sistema che opera su scala mondiale. La sede della redazione è nel Distretto Biomedicale Mirandolese, il più importante distretto biomedicale italiano e uno tra i principali al mondo. Un punto d’osservazione privilegiato per comprendere potenzialità e complessità del settore.

Biomed News: una nuova testata e una nuova sfida, con una redazione pronta a raccontare cosa significa lavorare ogni giorno sul fronte dell’innovazione.

