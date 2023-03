Ex scuole di Rami, martedì incontro a Ravarino

RAVARINO- Si intitola “Ex scuole Rami, un contributo in Comune” l’incontro promosso dall’amministrazione comunale di Ravarino per fare il punto sulla situazione delle ex scuole della frazione. La ristrutturazione sta prendendo forma, e bisogna capire quali saranno le fonti di finanziamento per ciò che manca.

Se ne parlerà il prossimo martedì, 14 marzo, alle ore 20.30 presso il teatro comunale di Ravarino.

