Finale Emilia, si scontra con l’Enduro contro un trattore: 17enne in gravi condizioni

FINALE EMILIA- Si scontra con l’Enduro contro un trattore: 17enne in gravi condizioni. E’ successo sabato mattina, attorno alle 11, su via Albero, nella frazione di Finale Emilia.

Il ragazzino, un italiano che vive a San Martino Spino (frazione di Mirandola) era sulla sua moto da Enduro diretto verso casa della nonna. Per questo aveva imboccato via Albero. Ma sulla strada ha impattato con un trattore con rimorchio che trasportava frutta che si era fermato per svoltare a sinistra, e attendeva che passasse un’auto sulla corsia opposta.

L’impatto è stato brusco, e il ragazzino è rovinato in terra. E’ apparso subito grave, ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo all’ospedale Maggiore di Bologna.

Sul posto, per i rilievi di rito, la Polizia Locale di Finale Emilia, che per un apio d’ore ha tenuto chiusa la strada. Appena il giorno prima un altro grave incidente sulle strade della Bassa: un 32enne in moto si è scontrato contro un furgoncino a Motta di Cavezzo. L’uomo è ancora grave in in terapia intensiva, anch’egli al Maggiore di Bologna.

