Ganzerli (Pd): “Per Aimag è il momento in cui è necessaria la massima coesione”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere comunale del Pd di Mirandola Roberto Ganzerli:

Il PD di tutta la Bassa Modenese, per bocca del suo segretario Simone Silvestri, ha già reso nota da tempo la propria posizione in relazione al futuro della multiutility del territorio, Aimag, in vista del prossimo rinnovo del Patto di Sindacato fra i 21 comuni soci, ribadendo che Aimag, per il PD, è “un’impresa strategica, un asset pubblico fondamentale del territorio su cui continuare a scommettere nella sua autonomia industriale”. La successiva e recente uscita della Lega della Bassa, sottoscritta anche da liste civiche locali del campo della destra, lungi dal ‘raccontare’ la propria posizione, peraltro convergente, si attarda a ‘speculare’ su divisioni nel PD ed immaginari atteggiamenti attendisti del PD della Bassa.

Di qui la replica, a nome del Pd di Mirandola e della Bassa Modenese, di Roberto Ganzerli, capogruppo del Pd in Consiglio Comunale a Mirandola:

“E’ momento in cui è necessaria la massima coesione. Per questo, ritengo sorprendente la presa di posizione della destra della Bassa su AIMAG, comparsa nei giorni scorsi sui giornali, nella quale si chiede al PD di Mirandola e della Bassa di difendere AIMAG dal …PD. Se non fosse un argomento serio ci sarebbe da pensare, visto il periodo, a uno scherzo di carnevale. Non meno lunare l’accusa rivoltaci di attendismo: si sono evidentemente fermati alla prima riga, laddove diciamo una cosa banale ed elementare, ossia che i sindaci devono confrontarsi non sui giornali ma nel Patto di Sindacato.

Le decisioni relative all’azienda competono ai sindaci e ai consigli comunali, ovvero alle istituzioni e, quanto al PD come forza politica di governo, l’unico organo dirigente del PD a pronunciarsi è stato proprio il Comitato di Zona del PD della Bassa, con un orientamento chiaro, reso pubblico dal segretario Simone Silvestri, che è esattamente il contrario di ciò che paventa la destra.

D’altra parte, pensare che nel PD, qui o in provincia, ci siano dirigenti così privi di buon senso politico e storico da svendere AIMAG e buttarne via il controllo, fa parte dei sogni di una destra con poche idee e che forse spera nel nostro suicidio, più che essere una analisi della situazione e un contributo al dibattito.

AIMAG, lo ricordo, è nata a Mirandola nel lontano 1964 e da allora ha accompagnato la crescita economica e civile del territorio, si è allargata dalla Bassa al carpigiano e al basso mantovano, vanta risultati economici di tutto rispetto e i suoi servizi sono largamente apprezzati dai cittadini, dalle tradizionali forniture di acqua e gas alle più recenti innovazioni con le raccolte dei rifiuti porta a porta. Non è un incidente della storia, una storia comincia a Mirandola, ma di una chiara scelta di modello di sviluppo del territorio, se Aimag, fra centinaia di aziende multiutility dei comuni, è diventata fra le prime venti aziende d’Italia. Ed oggi può essere il braccio operativo più importante a disposizione degli enti locali per governare la grande sfida che abbiamo davanti: la transizione ecologica e energetica.

Proprio per questo, discutere di scelte future, di politiche industriali, di collaborazione con altre imprese del settore, di nuovi investimenti, non può significare mettere in discussione questo patrimonio basato sulla sua autonomia e allontanarlo dal territorio, ma ragionare delle innovazioni che possono proiettare ancor meglio AIMAG nel futuro. Capito futuro che Aimag, proprio facendo perno su autonomia e radicamento nel territorio, sta già ‘aprendo, per lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità, per esempio supportando la nascita delle comunità energetiche in ogni comune e attraendo in questi mesi risorse del PNRR per poco meno di 14 milioni di euro.

Non so cosa abbiano capito gli amici della destra locale dalla nota, certo inusuale, dei sindaci delle Terre d’Argine, ma se hanno dei dubbi chiedano al sindaco civico di destra di Novi, che l’ha sottoscritta e che proprio loro hanno sostenuto tutti insieme, poche settimane fa, per la carica di presidente della Provincia. Invece di guardare in casa d’altri, guardino prima in casa loro.

Come ha già detto il nostro segretario di zona Silvestri, gli amministratori del PD sono pronti e disponibili a entrare nel merito di tutte le proposte volte allo sviluppo dell’azienda e della sua autonomia, senza fare processi alle intenzioni a nessuno e nell’esclusivo interesse dei nostri cittadini”.