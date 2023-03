“Giornata internazionale dei diritti della donna”, le iniziative dell’Università di Modena

Unimore promuove numerose iniziative che si snoderanno nel corso del mese di marzo 2023 in occasione della “Giornata internazionale dei diritti della donna”.

“Gli incontri proposti da Unimore riflettono molteplici percorsi formativi e di ricerca presenti nel nostro Ateneo – commenta la prof.ssa Tindara Addabbo Delegata del Rettore per le Pari Opportunità – verso l’obiettivo dell’eguaglianza di genere nell’interazione con docenti provenienti da diversi atenei e aperti alla società civile. Un viaggio nel tempo, dalle radici dell’emancipazione femminile nel Novecento e ai diritti delle donne oggi in Turchia. Si evidenzia il percorso formativo sul linguaggio non sessista nell’ente e l’apertura ad una riflessione che speriamo possa coinvolgere anche docenti delle scuole del territorio sull’approccio di genere nella didattica”.

Il 7 marzo alle ore 14.15 all’interno del ciclo di seminari, in Aula seminari del Dipartimento di Economia Marco Biagi (Viale Berengario, 51) a Modena, la dott.ssa Elena de Gioannis dell’Università degli Studi di Milano presenterà il lavoro “Gender bias in the classroom: A network study on self and peer ability attribution”.

Due appuntamenti si terranno mercoledì 8 marzo: uno alle ore 11.00 dedicato al “Linguaggio non sessista nelle istituzioni”, organizzato dalla Fondazione Marco Biagi, e curato dalla prof.ssa Cecilia Robustelli di Unimore.

L’incontro è rivolto al personale di Unimore che sta seguendo un percorso formativo organizzato dall’Ufficio Formazione dell’Ateneo. La lezione si svolgerà in presenza alla Fondazione Marco Biagi (Largo Marco Biagi, 10) a Modena e potrà essere seguita a distanza in diretta streaming sulla piattaforma Teams.

Due gli appuntamenti previsti per giovedì 9 marzo.

Alle ore 12.00 presso l’Aula H del Dipartimento di Giurisprudenza si terrà la lezione seminariale su “Stereotipi di genere e tribunali”.

Interverranno la prof.ssa Maria Borrello dell’Università di Torino e la dott.ssa Vittorina Maestroni Presidente del Centro Documentazione Donna, Modena.

L’incontro, organizzato con la collaborazione del “Laboratorio su Discriminazioni e vulnerabilità” del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, sarà coordinato dal prof. Thomas Casadei (Direttore CRID-Unimore)

Alle ore 17.30 in Aula B0.2 del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali (Largo Sant’Eufemia,19) a Modena si terrà “Women’s Rights Today. The Case of Turkey” che vedrà la prof.ssa Yelda Yücel del Department of Business Administration, International Trade and Business Program, İstanbul Bilgi University. Interverranno per Unimore le prof.sse Maria Chiara Rioli, Tindara Addabbo, il dott. Giacomo Guaraldi, il prof. Alessandro Capra e la prof.ssa Elisa Rossi.

Il seminario, in collaborazione con MOB-ON: Public Digital History e Migrazioni, Public Engagement Unimore, si terrà in lingua Inglese.

Venerdì 10 marzo 2023, alle ore 14.30 in Aula Convegni del Dipartimento di Giurisprudenza

(Via S. Geminiano, 3) a Modena si terrà l’incontro dal titolo “Per un approccio di genere nella didattica” curato dalla Prof.ssa Natascia Mattucci Prorettrice con delega per il Welfare della Comunità d’Ateneo e per le Politiche di uguaglianza di genere dell’Università di Macerata.

Interverranno il Prof. Giacomo Cabri Delegato del Rettore alla Didattica Unimore; la Prof.ssa Tindara Addabbo, Delegata del Rettore per le Pari Opportunità Unimore, la Prof.ssa Grazia Ghermandi, Delegata del Rettore alla Sostenibilità Unimore e la Prof.ssa Rita Bertozzi, Presidente Comitato Unico di Garanzia Unimore.

L’iniziativa è a cura del Gruppo di lavoro su Faculty Development e Innovazione Didattica di Unimore e si inserisce nel ciclo di seminari su Università e Inclusione. L’appuntamento è aperto a tutti ed è obbligatoria l’iscrizione attraverso il seguente link: https://facultydevelopment.unimore.it/

Martedì 14 marzo 2023, alle ore 14.30 presso l’Aula Convegni del Dipartimento di Giurisprudenza si terrà un nuovo appuntamento promosso dal Laboratorio su Discriminazioni e vulnerabilità del CRID e dedicato “Alle radici dell’emancipazione femminile del Novecento. Dialogo su Anna Kuliscioff”.

Interverranno la Prof.ssa Isabel Fanlo Cortés dell’Università di Genova, la Prof.ssa Fiorenza Taricone dell’Università di Cassino, la Prof.ssa Liviana Gazzetta Presidente dell’Istituto per la storia del Risorgimento – comitato di Padova.

La tavola rotonda sarà coordinata dal prof. Thomas Casadei, Direttore del CRID-Unimore.

Infine, venerdì 24 marzo 2023, ore 12.00 presso l’Aula Convegni del Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito dei corsi di Philosophy of Law (Prof. Gf. Zanetti), Filosofia del diritto A-L (Prof.ssa Rosaria Pirosa), Filosofia del diritto M-Z (Prof. Th. Casadei) e Sociologia del diritto ed elementi di informatica giuridica (Prof. G. Fioriglio) si svolgerà un dialogo su “Constitutionalism ad Migrations: A Gender Perspective” a partire di volume di Enrica Rigo “La straniera. Migrazioni, asilo, sfruttamento in una prospettiva di genere” (Carocci, 2022).

Insieme alla prof.ssa Rigo dell’Università Roma Tre discuterà con la prof.ssa Lucia Re dell’Università di Firenze.

L’incontro, promosso in collaborazione con l’Osservatorio migranti e il Laboratorio su Discriminazioni e vulnerabilità del CRID di Unimore, sarà coordinato dal Prof. Gianfrancesco Zanetti e dalla prof.ssa Rosaria Pirosa. Il seminario si terrà in lingua inglese

