Il periodo più bello e più difficile della vita: neomamme si raccontano a San Prospero. Appuntamento giovedì 2 marzo alle ore 18.30 presso la biblioteca di via Chiletti a San Prospero con l0iniziativa promossa dal Centro per le famiglie dell’Unione Comuni Area Nord e l’associazione Fiore di Latte.

Questa la presentazione:

Congratulazioni a tutte le mamme che hanno vissuto l’evento straordinario della nascita del/la loro bambino/a negli ultimi mesi!

Un momento di gioia straordinario, che però può essere accompagnato da sentimenti come la paura di sbagliare, di non scegliere il meglio per il proprio bimbo.

Perché non siano sole e perché possano condividere con esperti e con altre mamme dubbi e interrogativi, invitiamo tutte le neo mamme ad un primo incontro presso la la Biblioteca comunale, il giorno 2 marzo 2023 alle ore 18.30. Saranno presenti le ostetriche del Punto Nascita di Mirandola e le volontarie dell’Associazione Fior di Latte.

In quell’occasione sarà possibile stabilire, sulla base dei bisogni manifestati dalle presenti, temi, date e orari dei prossimi incontri e dar vita ad una rete di mamme a sostegno reciproco.