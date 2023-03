Medolla festeggia i nuovi nati nel 2022 e nel 2023

MEDOLLA – A inizio primavera il Comune di Medolla dà il benvenuto ai suoi cittadini più giovani con un “Albero dei nuovi nati”, realizzato dai ragazzi dello spazio occupazionale di Mirandola, un laboratorio di ASP (Azienda dei Servizi alla Persona dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord) dedicato ai diversamente abili.

L’inaugurazione dell’opera è in programma sabato 25 marzo, in una giornata di festa con protagonisti i nati nel 2022 e quelli di questa prima parte del 2023, ovviamente insieme ai loro genitori, che verranno ricevuti alle ore 9 in Municipio per un breve saluto del sindaco e dell’amministrazione comunale.

L’iniziativa è in collaborazione tra Comune di Medolla e ASP, e rientra nell’ambito della Giornata della Gentilezza ai nuovi nati, che questa settimana ha già visto numerose iniziative svolgersi a partire dal martedì 21 marzo. La giornata infatti è stata articolata in una colazione aperta a tutti i genitori dei bambini del nido panda, realizzata dal centro pasti ASP all'interno del plesso 0/6 anni dalle stesse cuoche che ogni giorno preparano i pasti per le scuole di Medolla. La mattinata proseguirà con i più piccoli del nido, che si recheranno a trovare gli anziani del centro diurno, e i più grandi della scuola Rock no War, che invece andranno in biblioteca per alcune letture sul tema della gentilezza a cura dei volontari di “Nati per Leggere”.

“Ogni nuova nascita è una festa per tutta la comunità – commenta il sindaco di Medolla Alberto Calciolari – Medolla ha la fortuna di avere una popolazione con tante famiglie giovani, e questo ci consente di guardare con fiducia al futuro, ma allo stesso tempo ci responsabilizza, per costruire una realtà sempre più a misura di bambino”.

