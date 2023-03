Nuovi giochi per bambine e bambini nei parchi pubblici di Concordia

CONCORDIA SUL SECCHIA – A Concordia sono in corso di installazione nuovi giochi in alcuni parchi pubblici, in sostituzione dei giochi più vecchi e danneggiati.

In particolare uarà installata una torretta scivolo al Parco Dugarello di Fossa. Poi ci sarà una struttura per ginnastica a corpo libero (calisthenics) che verrà installata a fianco della palestra comunale, nel polo scolastico, come suggerito lo scorso anno, alcuni ragazzi della scuola “Zanoni”, durante un progetto di cittadinanza attiva. Sarà installata una torretta scivolo e un castello con scivolo presso il Parco Pertini, e una nuova teleferica al Parco davanti alla Scuola “Zanoni”.









“Tra qualche giorno bimbi e ragazzi potranno divertirsi sulle nuove attrezzature”, scrive l’assessora Marika Menozzi

