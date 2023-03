Pillole di arte contemporanea a Ferrara con l’artista mirandolese Alfredo Pini

Pillole di arte contemporanea a Ferrara con l’artista mirandolese Alfredo Pini. E’ in calendario per giovedì 16 marzo 2023 alle 17 l’ultimo dei tre appuntamenti alla scoperta dell’arte contemporanea alla biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (zona Barco, Ferrara). A condurre anche questa terza lezione sarà il pittore Alfredo Pini. Il ciclo di incontri è organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Olympia Morata.

La partecipazione all’incontro è gratuita con iscrizione da effettuare chiamando il numero 0532 797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Trasgredire e stupire, è questo il fine dell’arte contemporanea? Perché l’arte, che per millenni ci ha mostrato il suo volto migliore e ci ha incantato con la sua bellezza, oggi sembra voglia prendersi gioco di noi? Tutti, almeno una volta nella vita, davanti a un’opera di arte contemporanea abbiamo pensato: “Ma come! Questa non è arte! Lo potevo fare anch’io!”

La biblioteca ti offre tre preziosi appuntamenti per approfondire dubbi e curiosità, stravolgere pregiudizi e immergerti nel linguaggio dell’arte contemporanea.

Alfredo Pini è nato a Mirandola nel 1958. Si diploma all’Istituto Commerciale G. Luosi di Mirandola nel 1977. Nel 1985 abbandona la sua professione di ragioniere per dedicarsi completamente alla pittura. Apre contemporaneamente una galleria d’arte a Ferrara e ivi si trasferisce. Entra in contatto con vari artisti del ‘900 tra i quali il futurista Primo Conti, Bruno Cassinari, Mario Schifano, Bruno Ceccobelli, Luca Alinari, Concetto Pozzati, Omar Galliani. Artista figurativo il suo stile è caratterizzato da pennellate veloci ed espressive, che catturano il movimento e la vivacità dei suoi soggetti.

