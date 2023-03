“Siamo nati per camminare” coinvolge gli studenti della scuola di Cavezzo

“Siamo nati per camminare” coinvolge gli studenti della scuola di Cavezzo. E’ la campagna rivolta ai bambini e genitori delle scuole primarie e secondarie di 1° dell’Emilia-Romagna per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile, a partire dai percorsi casa-scuola. Nata nel 2010, l’iniziativa insiste sui molteplici benefici derivanti dal privilegiare la mobilità pedonale e sostenibile: socialità, sostenibilità, salute, autonomia dei bambini, sicurezza, conoscenza del territorio, promozione della vivibilità della città ma anche convenienza. Ogni anno cambia il focus tematico specifico: dai vantaggi per la salute a quelli ambientali, dalla rigenerazione urbana alla riduzione del traffico, dalla socialità alla conoscenza del territorio.

L’EDIZIONE 2023

Anche in questa edizione ci saranno due settimane di “Siamo nati per camminare…e muoverci sostenibili”, il concorso organizzato a livello regionale, dal 20 al 31 marzo 2023, in cui tutti i partecipanti saranno invitati ad andare a scuola in bicicletta, a piedi, con lo scuolabus, e a registrare giornalmente la modalità utilizzata. Le classi migliori a livello regionale saranno invitate al consueto evento finale che si svolgerà a maggio presso la sede della Regione Emilia-Romagna o, in alternativa, online.

Per Cavezzo partecipa la Scuola Secondaria di 1°Grado, grazie al CEAS “Tutti per la TERRA” dell’Unione Comuni Modenesi Area nord, servizio a cui è convenzionato anche il Comune di Cavezzo.

