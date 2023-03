Soliera, ad Arti Vive Festival annunciati i The Notwist

Ancora musica internazionale ad Arti Vive Festival 2023. Nella giornata di oggi vengono annunciati i The Notwist, che si esibiranno in piazza Lusvardi nella serata di giovedì 6 luglio, per un evento ad ingresso gratuito.

Commentano dal Comune di Soliera che

Senza esagerare, si può dire che i The Notwist siano una delle band europee più importanti degli ultimi decenni. Sempre alla ricerca di nuove sperimentazioni e contaminazioni, la band tedesca negli anni ha saputo perfezionare un suono riconoscibilissimo, che spazia dall’elettronica kraut al post-rock. A poca distanza dall’ultimo loro album “Vertigo Days”, come sempre apprezzato dalla critica internazionale, i The Notwist arrivano ad Arti Vive Festival per una a dir poco imperdibile data con entrata libera.

Prima di loro sono stati annunciati gli Shame per la serata di apertura del 4 luglio ai Giardini Ducali di Modena e i The Brian Jonestown Massacre che suoneranno a Soliera sabato 8 luglio.

