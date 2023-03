Spazzatura, deiezioni dei cani, bruciatura di sigarette: chiuso il campo di Bomporto appena rinnovato

Nel campo appena rinnovato viene lasciata spazzatura e deiezioni dei cani, trovate anche bruciatura di sigarette e la copertura in sintetico ridotta a brandelli. Il Comune di Bomporto lo ha chiuso e recintato.

Spiega la sindaca Tania Meschiari:

Il campo in sintetico dell’impianto sportivo di Sorbara è stato nuovamente chiuso.

Dopo i lavori di riqualificazione dell’impianto, il campo era stato chiuso perché il sintetico è più delicato di un campo in erba.

Dopo la chiusura, adulti e ragazzi tagliavano la rete per entrare e utilizzarlo anche prima che fosse finito e messo in sicurezza.

Questo fino al giorno in cui per sfinimento si decise di lasciarlo aperto per evitare ulteriori danni.

Alcune settimane fa ci siamo accorti che la copertura in sintetico, in alcuni punti era stata ridotta in brandelli.

Senza poi parlare dei buchi dovuti allo spegnimento delle sigarette e all’immondizia lasciata continuamente a terra.

Ora, sarà nuovamente chiuso perché di questo passo diventerà inutilizzabile.

È parte dell’impianto sportivo e si usa per gli allenamenti.

Abbiamo in progetto di individuare un’area in cui installare le porte da calcio e una rete da pallavolo per il gioco libero ma non è possibile farlo ora perché non siamo ancora proprietari del terreno individuato.

A chi mi dice che non dovevamo recintare l’area, rispondo che a causa di incivili che usavano l’anello e il campo per far sgambare i cani, ci hanno rimesso tutti.

Le telecamere arriveremo a metterle se non risolveremo il problema diversamente, perché in quell’area, i comportamenti irrispettosi e illeciti sono anche altri e più gravi.