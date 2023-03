Vandalizzata la sede della Lega, Ranca e Golinelli: “Vergogna”

“Una vergogna: c’è ancora chi crede che imbrattare una saracinesca sia un atto rivoluzionario. Le scritte apparse sulla saracinesca della sede di Modena della Lega sono l’ennesimo gesto vile e intimidatorio messo in atto che non sortirà alcun effetto sul nostro lavoro quotidiano. Quanto accaduto è il risultato di una campagna d’odio messa in atto nei confronti della Lega da alcuni esponenti di sinistra che si professano democratici ma che, preferiscono la violenza verbale al contraddittorio e, associando quotidianamente il nostro partito a un pericolo nazifascista alimentano un clima d’odio”.