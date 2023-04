A Cavezzo confermato il Raduno trattoristico anche con la pioggia

CAVEZZO – A Cavezzo confermato il Raduno trattoristico anche con la pioggia. Domani, lunedì primo maggio, è in programma la grande manifestazione con la storica sfilata di trattori, esibizioni, mercatino, stand gastronomico.

Mercatino dei produttori agricoli e mostre di trattori d’epoca e di modellismo e hobbistica sono solo alcuni degli eventi in programma durante la giornata, a cui si aggiungono naturalmente la presenza di stand gastronomici e la prova di abilità con trattore.

La giornata, organizzata dal Gruppo Amatori Trattori d’Epoca Cavezzo e patrocinata dal Comune di Cavezzo, inizierà presto: già alle 7, infatti, è fissato il ritrovo in via S. Anna. Alle 8, poi, sarà il momento della partenza della sfilata dei trattori per le vie del paese: il percorso prevede un passaggio per le frazioni di Motta e Disvetro (alle ore 8.45 e 9.15, nel secondo caso è previsto uno spuntino). Alle ore 11 è, poi, in programma l’arrivo a Cavezzo presso l’area verde del Palazzetto dello Sport, in compagnia del Gruppo Folkloristico “Ballerini e Frustatori” Città di Vignola, che si esibirà a partire dalle 11.30.

All’esibizione farà seguito il pranzo, ma gli eventi proseguiranno nel pomeriggio con la prova di abilità con trattore fissata per le ore 14. Alle 16, infine, il Raduno trattoristico si concluderà con la consegna dei premi.

