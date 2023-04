Calcio, si separano le strade della Sanmartinese e di mister Marco Bellini

MIRANDOLA – Si separano le strade della Sanmartinese e di mister Marco Bellini e del suo staff. A renderlo noto è la società di San Martino Spino:

“La A.S.D. Sanmartinese comunica che con la partita di domenica termina la collaborazione con mister Marco Bellini, il suo vice Sandro Malaguti ed il preparatore atletico Marco Campagnoli. La separazione è consensuale e solo ed esclusivamente per problemi logistici, non legati al rendimento della squadra, che anzi in questi 3 anni insieme è stato fantastico. Ripercorrendo questo periodo ci sentiamo di ringraziare Marco e il suo Staff per la ventata di entusiasmo che ha portato 3 anni fa al suo arrivo, poi bloccata dal Covid, successivamente, lo splendido campionato scorso culminato con la finale Play Off, persa subendo un solo tiro in porta, e poi per la splendida stagione appena conclusa, raggiungendo quella salvezza tranquilla che era il nostro obbiettivo primario fin dall’inizio e sfiorando anche il traguardo Play Off che solo la grande sfortuna che abbiamo avuto (tanti infortuni), non ci ha permesso di arrivarci. Se a tutto questo aggiungiamo l’alto livello tecnico del Girone nel quale eravamo inseriti possiamo capire il grande lavoro svolto da Marco ed i suoi collaboratori. Ringraziamo quindi Mister Bellini il Vice Sandro Malaguti e il Prep. Atletico Marco Campagnoli e gli auguriamo uno splendido futuro perché se lo meritano, sperando un domani di poter tornare a lavorare insieme”.