Calcio: vittorie importanti per San Felice, V.Camposanto, Solierese e Medolla. Pareggiano Cavezzo e Ravarino

di Simone Guandalini – Di nuovo in campo nel weekend le squadre della Bassa modenese impegnate nei campionati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria. Di seguito, risultati e classifiche di tutti i gironi, categoria per categoria.

Eccellenza

Nel Girone A di Eccellenza, finisce a reti inviolate la gara tra Anzolavino e La Pieve Nonantola. I granata salgono in questo modo a quota 45 punti in classifica, ad una giornata dalla fine del campionato.

Eccellenza, Girone A, risultati giornata 37:

Agazzanese – Campagnola 2-0

Anzolavino Calcio – La Pieve Nonantola 0-0

Colorno – Cittadella Vis Modena 3-0

Fidentina – Arcetana 1-1

Modenese Calcio – Boretto 1-0

Nibbiano&Valtidone – Borgo San Donnino 4-1

Piccardo Traversetolo – Castellana Fontana 0-1

Real Formigine – Vignolese 1907 1-1

Sasso Marconi – Rolo 1-3

Virtus Castelfranco – Castelvetro Calcio 1-1

Eccellenza, Girone A, classifica:

Borgo San Donnino 81

Agazzanese 76

Cittadella Vis Modena 74

Virtus Castelfranco 70

Colorno 64

Real Formigine 59

Castelvetro Calcio 56

Rolo 52

Piccardo Traversetolo 50

Sasso Marconi 49

Fidentina 49

Nibbiano&Valtidone 49

Vignolese 1907 46

La Pieve Nonantola 45

Modenese Calcio 41

Arcetana 38

Boretto 37

Castellana Fontana 36

Campagnola 25

Anzolavino Calcio 22

Promozione

Nel Girone C di Promozione, arrivano due successi importanti per San Felice e Virtus Camposanto. I giallorossi trovano una vittoria decisiva nello scontro diretto contro il Fossolo, vincendo 1-0 grazie ad una rete di Brondolin, che consente alla squadra di mister Molinari di salire a quota 38 punti, a +3 sulla zona playout a una giornata dalla fine. La Virtus Camposanto, invece, supera 1-2 il Trebbo in trasferta con le reti di Manfredini e Tammaro e trova una vittoria altrettanto importante per uscire dalla zona playout. Buon punto sul campo della capolista Zola Predosa, invece, per il Cavezzo, che trova un pareggio a reti inviolate e si giocherà la salvezza diretta nel derby della Bassa contro la Quarantolese della prossima settimana. Quarantolese fermata sul 2-2, in casa, dal X Martiri.

Promozione, Girone C, risultati giornata 29:

Atletic Cdr Mutina – Porretta 1924 3-0

Atletico Spm Calcio – Casumaro 0-2

Calcio Zola Predosa – Cavezzo 0-0

Faro Coop – Castelnuovo 1-4

Quarantolese – X Martiri 2-2

San Felice – Fossolo 76 Calcio 1-0 (Brondolin)

Trebbo 1979 – Virtus Camposanto 1-2 (Manfredini (V), Zampino (T), Tammaro (V))

Vadese Sole Luna – Msp Calcio 1-3

Promozione, Girone C, classifica:

Calcio Zola Predosa 63

Faro Coop 58

Atletic Cdr Mutina 57

Castelnuovo 56

Casumaro 39

Trebbo 1979 39

Quarantolese 38

San Felice 38

Msp Calcio 37

Virtus Camposanto 37

Cavezzo 36

X Martiri 35

Fossolo 76 Calcio 31

Porretta 1924 30

Atletico Spm Calcio 24

Vadese Sole Luna 13

Prima Categoria

Nel Girone D di Prima Categoria, vittoria importante per la Solierese, che supera 0-2 il Gaggio in trasferta e scavalca il Ravarino, fermato sull’1-1 in casa dal Pavullo, al quinto posto in classifica. La Pol. Nonantola cade 1-2 contro il Colombaro, mentre la Solarese, con il pareggio esterno sul campo della Sammartinese capolista (1-1) rimane all’ultimo posto della classifica ad una giornata dalla fine del campionato

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 29:

Gaggio – Solierese Calcio 0-2

Junior Fiorano – Virtus Cibeno 2-3

Lama 80 – Veggia 1-1

Maranello Sportiva – Madonnina Calcio 1-2

Pol. Nonantola – Colombaro 1-2

Ravarino – Pavullo 1-1

Sammartinese – Polisportiva Solarese 1-1

United Carpi – Consolata 67 1-1

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Sammartinese 63

United Carpi 61

Madonnina Calcio 59

Maranello Sportiva 57

Solierese Calcio 56

Ravarino 55

Colombaro 49

Pavullo 45

Lama 80 35

Pol. Nonantola 34

Virtus Cibeno 28

Gaggio 26

Consolata 67 22

Junior Fiorano 20

Veggia 20

Polisportiva Solarese 18

Seconda Categoria

Nel primo turno dei playoff del Girone F di Seconda Categoria, il Medolla supera 1-2 la Villa d’Oro, grazie alla doppietta di Osmani

Villa d’Oro – Medolla 1-2

