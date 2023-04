Cuore, polmoni e infertilità: controlli gratuiti al Policilino per gli Open day col bollino rosa

Numerose iniziative per un unico obiettivo: dare valore alla prevenzione primaria, alla diagnosi precoce, all’aderenza terapeutica e all’accessibilità dei servizi. Sono quelle che l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, tramite le proprie strutture del Policlinico e di Baggiovara premiate con i ‘bollini rosa’, ha indetto per la prossima settimana in occasione della VIII Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), promossa da ‘Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere’.

Il calendario degli appuntamenti inizia da domani – lunedì 17 aprile – e proseguirà nei giorni a venire. Si comincia dal Centro Pascia, diretto dalla professoressa Maria Grazia Modena e collocato al Policlinico (piano terra, ingresso 1-2), in cui verranno eseguite gratuitamente visite cardiologiche a una specifica utenza di donne immigrate. Ci si iscrive con una mail a cardio.pascia@aou.mo.it comunicando un numero di telefono dove essere richiamati per un appuntamento, che verrà fornito tra il 17 e il 21 aprile tra le 9 e le 13 (con prolungamento dell’orario fino alle ore 17 nelle giornate di martedì e giovedì). L’obiettivo è quello di offrire sedute di valutazione del rischio cardiovascolare mediante visite comprensive di anamnesi, esame obiettivo, misurazione della pressione arteriosa. In previsione dell’Open Week 2023 è stata avviata una fattiva collaborazione al fine di diffondere l’iniziativa tramite le Responsabili delle sedi di Modena dell’Associazione “Donne nel Mondo” e AIW (Association for the Integration of Women), che hanno accolto con grande entusiasmo questo evento.

Il pomeriggio di mercoledì 19 aprile dalle 14 alle 17 sarà dedicato dalla Cardiologia del Policlinico (Ingresso 3, quarto piano, area C), diretta dal professor Giuseppe Boriani, per esami di controllo del ritmo cardiaco tramite dispositivo ECG portatile a fini di screening per la fibrillazione atriale e misurazione della pressione arteriosa. Si prenota un appuntamento tramite la mail alla Coordinatrice lattanzi.antonella@aou.mo.it a cui seguirà un contatto per fissare l’orario della visita.

Tre saranno le giornate dedicate invece alle consulenze pneumologiche, nei relativi ambulatori collocati al primo piano del Policlinico (Ingresso 1). I medici dell’equipe di Malattie dell’apparato respiratorio, diretta dal professor Enrico Clini, si occuperanno delle visite che verranno fissate nei giorni 18 aprile (in orario 8.30-13), 19 e 21 aprile (14-16). Ci si prenota telefonicamente al numero 059/4222227 dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 13.30.

Spazio anche alle coppie e al problema dell’infertilità: i colloqui sono previsti mercoledì 19 e giovedì 20 aprile dalle 16.30 alle 17.45 (prenotazione al numero 059/4222108 dalle 12 alle 13.30). È richiesta la presenza obbligatoria di entrambi i componenti della coppia.

I colloqui saranno tenuti dai medici dell’equipe del Centro di Medicina della Riproduzione diretto dal Dott. Simone Giulini.

Per tutta la settimana, infine, nei due Servizi di Pronto Soccorso del Policlinico e dell’Ospedale Civile di Baggiovara verranno attivati degli info point con distribuzione di materiale informativo sul tema della violenza sulla donna.

