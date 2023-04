Discarica Finale Emilia, l’osservatorio: “Valutazione sulle acque sotterranee fuorviante e inaccettabile”

FINALE EMILIA – Attraverso una nota stampa, l’osservatorio civico “Ora tocca a noi” interviene nuovamente sul tema discarica di Finale Emilia:

“Il documento redatto nel gennaio 2023 da Arpae denominato “Valutazione delle acque sotterranee relativa all’impianto di discarica per rifiuti speciali Feronia, sito in Comune di Finale Emilia via Comunale Rovere 18/A ed individuazione dei valori di fondo”, contiene una metodologia di approccio fuorviante. Questo documento è stato di fatto funzionale alla posizione tenuta da Arpae durante la Conferenza dei Servizi del 9 marzo scorso, nella quale veniva cancellato con un colpo di spugna la presenza di inquinamento nel sito della discarica, nonostante la presenza di una massiccia documentazione ufficiale risalente già dal lontano 2012 che invece faceva emergere una evidente contaminazione delle falde acquifere. Quali sono i fatti che contestiamo in questo documento?

Tanto per cominciare i livelli di profondità di falda in cui sono stati eseguiti i rilievi attraverso la rete di controllo costituita dai piezometri, non chiarisce se il percolato generato dalla discarica sfugga oppure no all’azione contenitiva della geomenbrana posta alla base del cumulo di rifiuti. Su questo punto non c’è nessun elemento oggettivo! Di fatto queste analisi, non dimostrano l’assenza di perdite di percolato di discarica nel sottosuolo. A testimonianza di ciò è bene citare il piezometro PZM21bis. In seguito alla presenza di anomalie particolarmente gravi relative a Feronia 1 segnalate dall’Università di Modena e Reggio Emilia nel 2020 e potenzialmente riconducibili alla presenza di percolato di discarica presente a profondità maggiori della geomembrana di fondo, la stessa Università propose un campionamento invasivo in corrispondenza di una delle due anomalie al fine di capire se ci fosse fuoriuscita e propagazione di percolato nel sottosuolo. E cosa accadde?

Come già riportato nel verbale della famigerata Conferenza dei Servizi del 8 febbraio 2022, il gestore Feronia con il tacito assenso di Arpae, non rispetto’ la raccomandazione dell’Università e si limito’ alla realizzazione di un ulteriore piezometro di controllo denominato appunto PzM21bis, posto ad una profondità di analisi delle acque di falda a 4,50 metri dal piano di campo, profondità questa assolutamente insufficiente in quanto la stessa Università indicò la profondità di meno 7 metri dal piano di campo per intercettare sia lo strato argilloso-limoso superficiale, sia la matrice sabbioso-limoso sottostante. In buona sostanza per capire se ci fosse fuoriuscita di percolato dalla geomembrana, occorreva analizzare le acque più in profondità rispetto a quanto fatto da Arpae. Altro punto cruciale.