Mirandola, gli appuntamenti culturali della settimana in Sala Trionfini

– Sabato 22 aprile 2023 ore 18.00: Conferenza: SHIRIN ZAKERI (Università La Sapienza – Roma): Società iraniana e emancipazione femminile: le sfide e le prospettive”. A cura di: ANPI Mirandola, AVIS Mirandola, CISL, CGIL, Donne in Centro e Politeia.

– Domenica 23 aprile 2023 ore 10.00: Mostra: FATIMA MIRIS (attrice, cantante regina del trasformismo): inaugurazione con intervento di Livio Marazzi e Monica Buoli.

Mostra a cura di Dino MdL Cassanelli. La mostra sarà visibile le domeniche ei festivi dalle 10 alle 12 e in occasione degli eventi organizzati nella sala o su richiesta. A cura di Comitato Sala Trionfini, Amici della Consulta Mirandola, Consulta del Volontariato Mirandola, Villa Frassinesi e Fondazione Cassa di Risparmio Mirandola.

– Martedì 25 aprile 2023 – 78° FESTA DELLA LIBERAZIONE 1945-2023

– Giovedì 27 aprile 2023 ore 21.00: gli appuntamenti degli amici della biblio, IL RITORNO DEL RE: DA ULISSE AD ARAGORN. Relatore Giulio Borgatti. A cura dell’Ass. Amici della Biblioteca “Eugenio Garin”.

– Venerdì 28 aprile 2023 ore 18.00: Mirandola Ricorda: Conferenza: “LA VIOLENZA SQUADRISTA A MIRANDOLA E LE SUE VITTIME” – Storia dell’ascesa del fascismo a Mirandola a un secolo dall’uccisione di Giovanni Bassoli (1923-2023). Relatore Fabio Montella.

A cura di Comitato Sala Trionfini, Amici della Consulta Mirandola, Consulta del Volontariato Mirandola e Istituto Storico Modena.

– Sabato 29 aprile 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00: UNO SGUARDO SUL COSMO – Mostra astro-fotografica a cura di latitudine 44.5, aperta a tutti gli appassionati e curiosi. A cura Amici della Biblioteca Eugenio Garin e Consulta Volontariato Mirandola.

– Sabato 29 aprile 2023 ore 16.30: Memoria di Storia Locale: Conferenza: GIUSEPPE LUOSI -. Biografia di un avvocato Mirandolese tra Illuminismo e Rivoluzione Francese. Relatore Massimiliano Cestari. Ingresso Libero.

A cura di Comitato Sala Trionfini, Università Libera Età Mirandola e Fondazione Cassa di Risparmio Mirandola. (vedi allegato)

– Domenica 30 aprile 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Mostra aperta: FATIMA MIRIS (attrice, cantante regina del trasformismo).

– Lunedì 1° maggio 2023: FESTA DEI LAVORATORI

– Domenica 30 aprile 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30: UNO SGUARDO SUL COSMO – Mostra astro-fotografica a cura di latitudine 44.5, aperta a tutti gli appassionati e curiosi. Presentazione degli astrofotografi Luca e Marcello alle ore 10 e 16.30.

– Domenica 07 maggio 2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00: Mostra aperta: FATIMA MIRIS (attrice, cantante regina del trasformismo).

– Domenica 07 maggio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00: in occasione della mostra FATIMA MIRIS (attrice, cantante regina del trasformismo): APERTURA STRAORDINARIA DI VILLA FRASSINESI (Via Personali 21 – San Giacomo Roncole – Mirandola).

– Venerdì 12 maggio 2023 ore 18.00: inaugurazione Mostra: “LE PIU’ BELLE BAMBOLE DEL MONDO” (collezione privata) – dal 1945 ai giorni nostri. Mostra visibile fino a domenica 21 maggio 2023. A cura di Amici della Consulta Mirandola e Consulta del Volontariato Mirandola.

– Lunedì 5 giugno 2023: 3° Corso di formazione per alimentaristi riservato ai volontari delle APS e delle ODV: – ore 18:00 registrazione partecipanti; – ore 18.30: inizio corso; – ore 22.00: termine corso.

Adesioni, max 55 partecipanti, entro le ore 12:00 di lunedì 29 maggio, esclusivamente tramite e-mail: prenotazionesalatrionfini@ gmail.com . Per confermare l’adesione, nella mail, devono essere comunicati i seguenti dati: cognome; nome; data di nascita; luogo di nascita; estremi di un documento d’identità non scaduto (tipo e numero); recapito telefonico; associazione di appartenenza. Le e-mail non complete con tutti i dati necessari NON saranno ritenute valide. È richiesto il contributo di euro 2, per spese di segreteria e sala, da versare in loco.