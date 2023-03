“Mirandola Startup Ready 2023”, coinvolti 120 studenti del Luosi-Pico

Si è concluso nei giorni scorsi l’evento “Mirandola Startup Ready 2023″, che ha coinvolto gli studenti delle classi quarta e quinta dell’istituto Luosi-Pico offrendo loro l’opportunità di comprendere come lanciare una startup da zero. Soddisfazione è stata espressa dall’ assessora all’Innovazione del Comune di Mirandola, Marina Marchi, ideatrice con l’assessorato che presiede del progetto giunto quest’anno alla sua terza edizione con oltre 120 ragazzi convolti.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara la Marchi – dei risultati che Start Up Ready ha raggiunto in questi anni, data la grande partecipazione di alunni e docenti. Segno tangibile che il progetto va ad integrare l’attività didattica in modo laboratoriale e con una metodologia moderna innovativa ed attuale ed in grado di formare le generazioni future, nell’ottica di educare alla nascita di nuove professionalità. La formula formativa ideata inoltre è risultata oltre tutto vincente sia per l’organizzazione che per i contenuti al punto da essere già esportabile in altre realtà.”

L’evento, suddiviso in tre fasi, ha visto la partecipazione di oltre 120 ragazzi, che oltre ad aver assistito alle testimonianze di 5 imprenditori e startupper durante l'”Inspirational Day” del 21 marzo, hanno anche partecipato al percorso formativo e laboratoriale organizzato nelle aule tra il 22 e il 28 marzo, durante il quale i tutor messi a disposizione da Cna Modena (e non solo) hanno costruito un’esperienza formativa pratica per insegnare loro

come dare vita a una nuova idea d’impresa, come realizzare il Business Model Canvas e, infine, come utilizzare le tecniche di Public Speaking per presentare la propria idea di Startup a possibili finanziatori tramite un Pitch.

Gli speaker del primo giorno hanno portato testimonianze importanti ed esclusive sul palco del “Mirandola Startup Ready 2023”, raccontando il proprio percorso di crescita imprenditoriale e personale: Daniele Galavotti (ceo di Qura, importante azienda del settore biomedicale), Gianluca Dotti (giornalista scientifico), Riccardo Sedola (founder di Cyclando, innovativa startup che sta rivoluzionando il mondo del cicloturismo online), Riccardo Della Ragione (della startup innovativa Prometheus, nel settore medicale) e infine le Opposite (duo musicale molto in voga per la generazione Z).

Il culmine dell’evento è stato il “Competition Day” del 30 marzo, durante il quale i ragazzi hanno presentato le loro idee di startup. Il vincitore è stata la classe 4E con l’idea di “WAKEMEAPP”, un’innovativa soluzione per aiutare le persone a ricordarsi di prendere i farmaci prescritti dal medico, senza dover inserire i dati manualmente, grazie alla sincronizzazione con i gestionali delle farmacie e a uno smartwatch apposito.

La giuria di qualità – composta da Natascia Pellacani, Giordano Giubertoni, Matteo Stefanini, Laura Lejeune, Laura Chieregato e Annalisa Delnevo, – ha valutato le presentazioni dei ragazzi e ha assegnato i premi. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un certificato di partecipazione e un ebook per la crescita personale.

L’evento è stato organizzato da Lorenzo Guerzoni dell’agenzia di comunicazione Webaze Srl, su incarico dell’Ufficio Cultura del Comune di Mirandola.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: