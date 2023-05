Allerta meteo, si prepara il monitoraggio dei fiumi per la notte. Se sale di nuovo il livello, nuova chiusura dei pont

Venerdì 19 maggio 2023 ore 18 – Confermato il monitoraggio notturno del nodo idraulico modenese dove i livelli di fiumi e corsi d’acqua, dopo il transito della piena, stanno di nuovo risalendo a causa delle precipitazioni in corso. Qualora si raggiunga soglia 2 in serata o nella notte si prevede la chiusura di Ponte Alto sul Secchia a Modena e ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera. Rimane chiuso il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido.

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha confermato per la giornata di sabato 20 maggio l’allerta Arancione per criticità idraulica con la previsione di “precipitazioni diffuse, più intense sul settore centro-occidentale e sulle aree appenniniche, dove sono attese anche in forma di rovescio: pertanto si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sul tratto montano di tutti i corsi d’acqua della regione e nel settore centro-orientale i nuovi incrementi nei tratti montani determineranno innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti vallivi con occupazione delle zone golenali e interessamento degli argini”. Argini che, dopo la pressione subita in questi giorni, secondo i tecnici possono presentare criticità dovute alla saturazione dei terreni.

Nel monitoraggio del nodo idraulico sono impegnati i tecnici comunali, di Aipo e i volontari della Protezione civile. Per la protezione civile, inoltre, è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia. La Polizia locale continua nel presidio della viabilità e dei ponti e collabora nel monitoraggio del territorio. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale. Si è riunito in giornata anche il Ccs, il Centro coordinamento soccorsi convocato dalla Prefettura

Già da giovedì, inoltre, quattro squadre di tecnici sono impegnate nel ripristino delle buche stradali della viabilità comunale a seguito dell’enorme quantità d’acqua caduta in questi giorni. Gli interventi stanno interessando oltre 80 vie distribuite un po’ in tutti i quartieri, saranno completati tempo permettendo nel giro di qualche giorno: sono stati programmati in urgenza e vengono effettuati nell’ambito dell’accordo quadro con unico operatore siglato per il biennio 2021-2023 per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Anche Anas ha comunicato l’avvio di interventi puntuali sulle buche sulla Vignolese, nel tratto tra Modena Sud e San Damaso.

SITUAZIONE PONTI ORE 18 DEL 19/05/2023

PONTI CHIUSI Ponte di San Martino Secchia tra San Prospero e Carpi Ponte Motta a Cavezzo Ponte di Concordia Ponte di Passo Cà Bianca a Finale Emilia

PONTI APERTI Ponte Alto vecchio a Modena Ponte Pioppa a San Possidonio Ponte bailey Solara Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera Ponte Veggia a Sassuolo Ponte Bacchello a Sozzigalli Ponte di Bondanello Ponte di Quistello

MODENA

Alcuni dati: – le piogge cadute anche a Modena a partire dalla notte tra lunedì 15 e martedì 16 maggio, hanno provocato un innalzamento dei livelli di tutti i fiumi e corsi d’acqua maggiori che ha superato abbondantemente la soglia 3 di allerta; – la dimensione dell’evento per Modena è stata enorme tra i massimi livelli mai raggiunti, ma grazie anche ai lavori che sono stati realizzati sugli argini negli ultimi anni non ci sono stati problemi particolari. Il Secchia ha raggiunto, infatti, i 10,51 metri a Ponte Alto verso la mezzanotte di mercoledì. Per contenerlo nelle ultime 48 ore, oltre alla casse di espansione primaria e laterale, sono stati fondamentali i lavori di questi anni svolti lungo gli argini e nella sezione idraulica. Il Panaro ha invece registrato 11,54 metri mercoledì notte a Navicello e la laminazione di piena della cassa di espansione ha funzionato perfettamente (in cassa si è arrivati a 9,37 metri). Al nodo della Fossalta, il Tiepido ha raggiunto, sempre mercoledì, un picco di 8,01 metri: una quantità d’acqua enorme che è stato possibile gestire grazie agli interventi di sicurezza idraulica terminati nel 2022 dalla Regione; – Nonostante l’allarme, a Modena città non sono mai state chiuse le scuole, i servizi educativi e tutti i servizi pubblici, poiché le condizioni di sicurezza erano garantite. L’evoluzione per Modena è stata positiva ma l’emergenza non è finita e continueremo a monitorarla. Un grandissimo ringraziamento a tutte le istituzioni che fanno parte del sistema di protezione civile del territorio. Un grazie speciale alla Polizia locale, impegnata h24 con tutto il personale coinvolto, con 788 chiamate gestite dalla Centrale operativa e 135 interventi effettuati, e al Gruppo comunale volontari di protezione civile, impegnato con più di 150 turni uomo, di cui un centinaio concentrati alla Fossalta e nel presidio di monitoraggio di Ponte Alto.

