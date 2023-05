Alluvione, riapre la linea ferroviaria tra Bologna e Rimini

Prosegue senza sosta il lavoro dei tecnici di RFI per garantire la ripresa del traffico ferroviario, per e dalla Romagna, in tempo per assecondare la domanda di mobilità lungo la linea adriatica in occasione del ponte festivo del 2 giugno.

Riaprirà interamente lunedì 29 maggio la linea ferroviaria Bologna-Rimini, ad oggi ancora chiusa nel tratto compreso fra Faenza e Forlì.