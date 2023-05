Annunciata chiusura JColors Finale Emilia, il caso arriva in Regione

FINALE EMILIA – Annunciata chiusura JColors Finale Emilia, il caso arriva in Regione. Palma Costi, che da assessora aveva seguito i finanziamenti post terremoto per lo stabilimento finalese, presenta interrogazione in Regione.

“L’annuncio della proprietà di JColors di voler chiudere lo stabilimento di Finale Emilia e di voler procedere ai licenziamento dei 24 lavoratori è irricevibile. La tutela del lavoro per noi è essenziale ed in particolare da parte di un’azienda che ha ricevuto risorse pubbliche per la ricostruzione post-sisma” La Consigliera regionale Palma Costi interviene sulla vicenda JColors di Finale Emilia così come aveva fatto nel novembre del 2019 quando l’azienda, storico colorificio ex Rossetti del polo industriale di Finale Emilia, aveva già paventato la chiusura dello stabilimento della Bassa Modenese.

‘La Regione – ricorda Palma Costi, che nella passata legislatura era Assessore allo Ricostruzione e alle Attività produttive – ha versato all’azienda ben 7,6 milioni di euro per la costruzione di un nuovo stabilimento dopo che il precedente era stato danneggiato a causa del sisma, e per rilanciare la produttività. Nonostante questo negli anni si è assistito a continue riduzioni di personale: l’azienda è infatti passata da 40 agli attuali 24 dipendenti tradendo tutte le dichiarazioni da parte della proprietà di rilancio e ora annuncia, per l’ennesima volta, l’intenzione di chiudere lo stabilimento. Lo diciamo chiaro- insiste la consigliera regionale – non è accettabile che si usino risorse pubbliche con l’impegno di rilanciare l’attività per poi non dare continuità produttiva all’investimento in termini di produttività e di garanzia della tutela dei posti di lavoro. Siamo pertanto assolutamente a fianco dei lavoratori e delle loro famiglie impegnati a rivendicare un sacrosanto diritto alla continuità occupazionale. E’ necessario che la Regione si attivi con il Comune di Finale Emilia e le Organizzazioni Sindacali per trovare tutte le soluzioni possibili al fine di salvaguardare il sito produttivo , i posti di lavoro e soprattutto i lavoratori’.J Colors, Pd Finale Emilia e Massa Finalese: “Evitare il licenziamento dei 24 lavoratori”

