Bandiere a mezz’asta, oggi lutto nazionale per le vittime dell’alluvione

MODENA- Bandiere a mezz’asta oggi, mercoledì 24 maggio, nei Comuni della Bassa modenese e nel Palazzo comunale di Modena per la Giornata di lutto nazionale proclamata dal Consiglio dei ministri in ricordo delle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna.“Siamo vicini ai familiari delle 15 vittime in Romagna – commenta il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli – e siamo accanto a tutte le persone colpite da questa immane tragedia. Come nel terremoto di 11 anni fa, siamo già mobilitati per collaborare in ogni modo possibile alle iniziative di solidarietà necessarie. I volontari della Protezione civile modenese, dopo i giorni di impegno per l’allerta sul nostro territorio sono al lavoro nelle zone dell’alluvione, a Savignano sul Rubicone – aggiunge il sindaco – è già arrivato un secondo contingente di operatori della Polizia locale per collaborare nell’aiuto alle operazione e nell’attività anti sciacallaggio, la struttura di Pinarella è stata messa a disposizione del Comune di Cervia per gli sfollati e altre iniziative verranno presto assunte”.

Il Comune di Modena appoggia anche la raccolta fondi attivata dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere le persone e le comunità colpite.

L’invito è a versare un contributo sul conto corrente intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna con la causale: “Alluvione Emilia-Romagna”.

Queste le coordinate bancarie Iban: IT69G0200802435000104428964. Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0. È previsto un rendiconto pubblico dell’utilizzo di ogni euro raccolto.