Bomporto, un rivolo d’acqua fuoriesce dal ponte sul Naviglio

BOMPORTO – Preoccupazione, a Bomporto, per la situazione legata alla piena del Panaro e agli alti livelli raggiunti anche dal canale Naviglio, sul quale è stato chiuso alla circolazione il ponte che porta a Bomporto chi proviene dalla Panaria. Dal Comune, in ragione dell’allerta rossa valida anche per la giornata di oggi, 18 maggio, e degli alti livelli idrometrici raggiunti sia dal Naviglio che dal Panaro, ha invitato i cittadini bomportesi a portarsi ai piani alti delle abitazioni.

Intanto, dal ponte cittadino sul Naviglio, a Bomporto, nella mattinata odierna è sgorgato un rivolo d’acqua sulla strada che porta al centro abitato. Per il momento, non si tratta di un evento preoccupante, in quanto la quantità d’acqua fuoriuscita da alcune fessurazioni del ponte è molto limitata, ma il Comune di Bomporto è all’opera per risolvere la situazione. Per il momento, è stata transennata la gradinata di accesso al ponte, probabilmente nel corso della mattinata verranno posizionati blocchi di cemento per rinforzare il ponte. Gli ultimi interventi sul ponte sul Naviglio a Bomporto risalgono a diversi anni fa.

