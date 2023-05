Carpi, dal 26 maggio al via la Festa de l’Unità di Fossoli

CARPI- Da venerdì 26 maggio fino a domenica 11 giugno torna la Festa de l’Unità di Fossoli, a Carpi, con un variegato programma in cui si alterneranno spettacoli, presentazioni di libri, dibattiti e, naturalmente, cibo e convivialità. La festa è realizzata dal Partito Democratico di Carpi in collaborazione con quello di Novi di Modena e Campogalliano, e con i Giovani Democratici delle Terre d’Argine.

A inaugurare la Festa sarà – e non potrebbe essere altrimenti – un’iniziativa di solidarietà per raccogliere fondi in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna: per questo, il ricavato della cena del 26 maggio sarà interamente devoluto a questo scopo.

La giornata inaugurale si terrà anche la prima iniziativa politica, con l’incontro, alle ore 18.00, con Luigi Tosiani e Daniela Depietri, rispettivamente segretari del Pd dell’Emilia-Romagna e di Carpi.

Ma non finisce qui: alle ore 21.00 si discuterà di Sanità, con un incontro sulla Casa della Comunità al quale parteciperanno il sindaco di Carpi Alberto Bellelli, l’assessora ai Servizi sociali del Comune di Carpi Tamara Calzolari e la direttrice del Distretto di Carpi dell’Azienda USL di Modena Stefania Ascari.

Sabato 27 maggio sarà invece il momento della musica, con il tributo ai grandi cantautori italiani, riarrangiato in chiave moderna, con Vanni Cigarini e I Tatanka Mani.

Se domenica 28 maggio alle ore 18.00 si potrà partecipare all’aperitivo con DjSet di TommmG, la serata di venerdì 2 giugno sarà invece dedicata ai giochi da tavolo: alle ore 21.00, infatti, la casa editrice di giochi Asmodee, in collaborazione con i GD, permetterà di partecipare e sperimentare le proprie abilità di gamer.

Sarà invece una storia di integrazione, ma anche della difficoltà di un viaggio per raggiungere una vita diversa, quella raccontata da Giulia Bassoli ed Ebrima Kuyateh nel libro ‘Io e I miei piedi nudi’, la protagonista dell’incontro di sabato 3 giugno alle ore 21.00. Alle ore 22.00 la serata proseguirà con un omaggio di Lorenzo Campani alla musica di Lucio Dalla e Lucio Battisti, nell’anniversario degli 80 anni della nascita di due tra i più grandi interpreti della musica italiana.

Domenica 4 giugno si parlerà poi di diritti civili, e in particolare del Pride di Reggio Emilia, con l’incontro con Filippo Zanichelli, dei Giovani Democratici di Reggio Emilia, che alle ore 21.00 dialogherà con Alice Pini.

Venerdì 9 giugno sarà di nuovo all’insegna della musica quando, alle ore 21.00, andrà in scena il rock alternativo di Baffodoro e dei Radar 5:11.

Domenica 11 giugno sarà invece dedicato alla musica italiana, con un concerto-tributo a Renato Zero della ‘Zero mania Band’ previsto per le ore 21.00

“Questa festa – commentano Daniela Depietri e Carlo Affuso, rispettivamente segretaria e vice-segretario del Pd di Carpi – non può non confrontarsi con il dramma che migliaia di cittadini stanno vivendo in questi giorni a seguito dell’alluvione in Romagna. Per questo ci siamo attivati per gesti di solidarietà concreta e il ricavato della prima serata sarà interamente devoluto alla raccolta fondi della Regione per contribuire ad alleviare le sofferenze e le necessità dei nostri corregionali.

Questo rappresenterà naturalmente anche un’occasione per rivederci, confrontarci e, insieme a buon cibo e buona musica, discutere di questo nostro caro Paese e del ruolo del PD. Abbiamo il dovere, anche attraverso le nostre feste, di chiedere al PD nazionale di dare priorità alle battaglie su salario minimo, occupazione femminile, precariato e sanità pubblica. Non ultimo, vigilare sui fondi del PNRR perché, preziosissimi per i territori, non vadano persi per l’incapacità del governo”.

La partecipazione è gratuita per tutti gli incontri e gli spettacoli della Festa.

Il ristorante sarà aperto a pranzo e cena tutti i venerdì, sabato e domenica (in quest’ultimo caso, tranne che a pranzo).

Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo partitodemocraticocarpi@gmail.com.