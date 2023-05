Chiude fino a settembre la scuola elementare di Massa Finalese a causa di infiltrazioni di acqua

FINALE EMILIA -A causa della presenza di continue infiltrazioni di acqua nella scuola primaria “Dalla Chiesa” di via Mascagni, a Massa Finalese, il sindaco di Finale Emilia, in accordo con dirigente scolastico, insegnanti e rappresentanti dei genitori, ha emesso un’ordinanza che stabilisce, da domani, giovedì 25 maggio, la chiusura della scuola.

Per ripristinare le condizioni di sicurezza e vivibilità degli ambienti, sarà infatti necessario effettuare lavori indifferibili e urgenti, che consisteranno nello smontaggio e nella sostituzione della copertura esistente.

Considerato che i lavori previsti si protrarranno fino a data successiva al termine delle lezioni, previsto per il 7 giugno 2023, e delle attività didattiche, fissato al 30 giugno, sono state individuate le sedi alternative che verranno utilizzate per il regolare svolgimento delle lezioni. Le classi 1^ e 2^ usufruiranno della palestra della scuola media, le classi 3^ e 4^ del PalaDiversivo di via Nives Barbieri e le classi 5^ di spazi della vicina scuola secondaria di primo grado.

“Siamo consapevoli del disagio che si arreca alle famiglie, – spiega l’assessore all’Istruzione Patrizia Melara – ma l’esigenza di iniziare rapidamente gli interventi, incompatibili con la presenza dei bambini all’interno dell’edificio, è predominante per garantire la loro sicurezza e la riapertura della scuola a settembre”.

