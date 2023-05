Concordia, Ambra Malavolta: ”Un giorno ho preso un aereo e ho fatto letteralmente il giro del mondo”

di Francesca Monari

CONCORDIA – Nativa di Concordia sulla Secchia, ha da sempre una passione sfrenata per i viaggi e per l’arte. Laureata in Conservazione dei beni culturali, per qualche tempo ha lavorato come restauratrice. Le piaceva tantissimo, ma il desiderio di muoversi, conoscere e uscire dagli schemi era sempre vivo in lei.

“Non facevo altro che pensare a che paese visitare e a che lingua imparare, così decisi di andare a Londra per praticare l’inglese e ci rimasi un paio d’anni, fino a che la mia inquietudine non si fece sentire di nuovo” – racconta.

“Un giorno incontrai una persona che mi parlò dell’ Around the world ticket, un biglietto aereo che permette di fare il giro del mondo, pianificando i luoghi da visitare. Non mi serviva altro, in quel momento quello era il mio sogno e lo realizzai. Partendo da Londra sono andata in Thailandia, Australia, Fiji e Messico, per poi rientrare a Londra. Sono stata via 3 mesi e mezzo circa. Ogni luogo, ogni persona incontrata, ogni esperienza, bella o brutta, mi ha lasciato qualcosa di importante” – prosegue.

Dopo il viaggio Ambra rientra in Italia e ricomincia a lavorare come restauratrice, conosce il suo attuale compagno e, poiché la sua voglia di esplorare nuovi paesi non si era ancora esaurita, insieme a lui approdano in Spagna.

“A Madrid lavoro come Account Manager per un’impresa di case vacanze. Impiego che mi da molti benefici ma che si allontana – non di poco – dalla mia indole creativa. Carenza che compenso appena ho l’opportunità di fare qualcosa che adoro, ovvero murales in appartamenti, locali o negozi. Ma non solo, perché mi sto specializzando nell’illustrazione di libri per i più piccoli. Mi piace appassionarmi e quando mi capita mi ci butto a capofitto, seguo corsi, leggo libri, ascolto podcast, mi ci immergo completamente, perché non si finisce mai di imparare” – precisa.

Infatti è proprio durante la maternità che Ambra con il suo sguardo creativo e con le sue mani operose, oltre ad animare pareti, ha animato il suo primo libro per bambini! Pubblicato lo scorso novembre, verrà letto in Biblioteca a Concordia il 20 maggio prossimo. Per la rubrica di libri che curo sono sempre alla ricerca di titoli interessanti di cui parlare e ammetto che è così che sono arrivata a lei!

“Credo che l’essere umano sia in costante evoluzione e che proprio per questo non bisogna aver paura di sperimentare” – conclude dall’assolata e vivace Madrid.

