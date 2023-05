Mirandola, rietichettati i libri della biblioteca “Garin”: in corso il trasferimento al nuovo polo culturale

MIRANDOLA – E’ terminata, in vista della prossima apertura del nuovo polo culturale di Mirandola, all’interno del quale sarà ospitata anche la biblioteca “Garini”, la ri-etichettatura di tutto il patrimonio librario di Mirandola. Di seguito, la nota stampa del Comune di Mirandola:

“Un grande ringraziamento alla compagnia di volontari che ha laboriosamente contribuito a ri-etichettare tutto il patrimonio librario cittadino. Fra le loro mani sono passati più di 46mila volumi che, giorno dopo giorno, sono stati etichettati e rivestiti nuovamente, pronti per essere collocati e fruibili nel 𝗣𝗼𝗹𝗼 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 “𝗜𝗹 𝗣𝗶𝗰𝗼”, dove è in corso di trasferimento la 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗮 “𝗚𝗮𝗿𝗶𝗻”. L’assessora alla cultura 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶, in rappresentanza dell’Amministrazione, ha portato un caloroso ringraziamento a chi – con passione ed entusiasmo – ha contribuito in maniera decisiva alla velocizzazione del trasloco e collaborerà anche nella sistemazione dei volumi sugli scaffali della nuova sede”.