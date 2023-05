Nuovi spogliatoi per lo stadio di Finale Emilia: il taglio del nastro sabato 20 maggio

FINALE EMILIA- Sabato 20 maggio- alle ore 9- verranno inaugurati i nuovi spogliatoi dello stadio comunale di via di Sotto, a Finale Emilia.

L’opera, che va a integrare la struttura realizzata negli anni Ottanta, nasce come recupero delle metrature degli spogliatoi dell’ex campo Robinson, demoliti nel post terremoto.

Progettata dall’ingegnere Alberto Damiata e realizzata con la direzione lavori dello Studio tecnico Pellicciari di Mirandola, la struttura comprende due spogliatoi che rispettano le normative Coni e possono accogliere anche diversamente abili, un garage e un vano caldaia: utile a rendere autonomo l’approvvigionamento termico.

“Siamo felici di poter finalmente consentire l’utilizzo di questa opera – dice il sindaco Claudio Poletti – indispensabile per i 220 tesserati dello Junior Finale, in gran parte bambini. È un giorno importante che si è voluto far coincidere con la ricorrenza dell’undicesimo anniversario del sisma”.

Immediatamente dopo l’inaugurazione, i nuovi spogliatoi entreranno in funzione. Terminata la cerimonia, infatti, prenderà il via il Torneo giovanile di calcio Under 13 “20 maggio”, riservato a società professionistiche e organizzato da Junior Finale, che si svolgerà nel corso della giornata e terminerà con la finalissima in programma alle ore 18.30.

