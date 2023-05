Per il primo maggio corteo a Mirandola e concerto a Finale. Appuntamenti anche a Carpi e Soliera

CGIL CISL UIL quest’anno hanno deciso di rendere omaggio alla Carta costituzionale, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, dedicandole l’edizione del Primo Maggio 2023.

Una Costituzione nata dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, ancora oggi attualissima nei principi e nei valori che promulga – che sempre più necessitano di essere quotidianamente applicati – e dove il lavoro viene riconosciuto come il primo principio fondamentale della Repubblica italiana.

Secondo il segretario generale della Cgil Emilia Romagna Massimo Bussandri: “Questo Primo Maggio arriva dopo un 25 aprile molto significativo perché, per la prima volta nella storia repubblicana, un partito che non si è mai riconosciuto nel campo dell’antifascismo e fa anche fatica a pronunciarne la parola, ha assunto la guida del governo. Ma al di là del fascismo storico, se guardiamo ai primi atti che più impattano sulla vita dei lavoratori e dei cittadini come la delega fiscale, il nuovo codice appalti, il Def, il disegno di legge sull’autonomia differenziata e le intenzioni dichiarate sul presidenzialismo possiamo affermare che essi complessivamente disegnano un’ idea di Paese fuori dai confini della Costituzione. La destra infatti – continua il segretario Bussandri – punta a fare dell’Italia un Paese in cui tutte le politiche economiche e sociali sono lasciate decidere al mercato con il governo che ha il solo scopo di mantenere il tratto identitario “nazionale” e dove lavoratori e pensionati non sono soggetti titolari di diritti ma oggetti di politiche paternaliste. Il Primo Maggio non ci limiteremo quindi a celebrare il 75° anniversario della nostra Carta, ma reclameremo a gran voce un indirizzo politico che sia compatibile con il dettato costituzionale: fisco giusto tramite un patto tra stato e cittadini in modo che il carico sia spostato da lavoratori e pensionati (che oggi pagano da soli oltre il 90% dell’Irpef) alle grandi ricchezze, investimenti nella sanità e scuola pubblica e salari dignitosi e sicuri. La pandemia ha dimostrato che se non ci fossero stati lavoratrici e lavoratori e pensionate e pensionati si sarebbe prodotta una spaccatura sociale gravissima perché sono proprio i lavoratori a produrre ricchezza o a non farla evaporare. Mettere in pratica la Costituzione significa quindi ridare al lavoro quella centralità che oggi viene a mancare non solo a causa di redditi inadeguati e precarietà dilagante che l’annunciato decreto lavoro, se confermato nelle linee illustrate, andrà ad aumentare. Il 25 aprile in questa regione ci sono state decine di migliaia di persone nelle piazze a tenere alti i valori della Resistenza: se non vogliamo che questo patrimonio resti confinato in un sola giornata, da questa terra deve partire un grande moto di recupero dei valori e delle pratiche democratiche, che non sono appannaggio solo del sindacato ma di tutte le istituzioni democratiche e del tessuto economico e sociale sano, per rilanciare un’azione condivisa a partire da lavoro, sanità e istruzione”.

“Quest’anno, in occasione dei 75 anni dalla sua entrata in vigore, – afferma Filippo Pieri, segretario generale della Cisl Emilia Romagna – abbiamo scelto di rendere omaggio alla Carta Costituzionale, la base e la garanzia della nostra libertà. In particolare, nell’articolo 1 il lavoro viene riconosciuto come valore fondante della nostra Repubblica, fucina di diritti e volano di crescita sociale ed economica per la l’intera comunità e, nello stesso tempo, garanzia di libertà, di autonomia e di dignità per le persone. Ed è per questo che ricorre sempre al centro delle nostre iniziative, una priorità che al di là dei proclami deve diventare assoluta anche nell’agenda della politica e del Governo. Non c’è crescita, non c’è sviluppo, non c’è coesione sociale, se non si riparte dal lavoro. Un lavoro che però deve essere di qualità ed equamente retribuito, che deve rispettare i diritti di tutti, ancor più dei giovani e dei fragili, e applicare i contratti di lavoro sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi. Un lavoro che deve anche avere la salute e la sicurezza come precondizioni inoppugnabili. Un Paese civile non può e non deve in alcun modo rassegnarsi davanti all’indegna strage sui luoghi di lavoro a cui siamo costretti ad assistere ogni giorno. Insieme possiamo e dobbiamo fare passi avanti, insieme possiamo e dobbiamo uscire dall’emergenza, insieme possiamo e dobbiamo costruire un futuro migliore per le prossime generazioni. In tal senso, speriamo che la convocazione di domani dei sindacati a Palazzo Chigi, in vista dell’imminente presentazione del cosiddetto “Decreto lavoro”, presentazione che avverrà presumibilmente il primo maggio nel corso del Consiglio dei Ministri, possa essere non una semplice informativa, ma il primo segnale della ripresa di un dialogo articolato, stabile e duraturo. La Cisl è pronta a presentare le proprie proposte e a confrontarsi nel merito, così come ha sempre fatto”.

“L’Italia – dichiara Giuliano Zignani segretario generale della Uil Emilia Romagna – è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro: il nostro Primo Maggio affonda qui le sue radici. La Carta Costituzionale è la nostra bussola ed oggi più di ieri va difesa. La Costituzione va difesa tutta, opponendoci, in modo democratico, contro chi ne vuole cancellare articoli o peggio ancora vuole spaccare il Paese. La Uil Emilia Romagna è e sarà sempre per l’unità del Paese ed è e sarà sempre dalla parte dei lavoratori cui va ri-data quella dignità che troppo spesso viene calpestata. Questo Primo Maggio, per noi della Uil Emilia Romagna, è una giornata di mobilitazione perché le attuali condizioni dei lavoratori e l’assoluta mancanza di rispetto nei loro confronti da parte del Governo non ci permettono di festeggiare, bensì di lottare. Il Primo Maggio – continua il segretario Zignani – il Governo porterà in Consiglio dei Ministri un provvedimento sul lavoro e le parti sociali sono state convocate solo per la sera prima. Questo la dice lunga sul rispetto che c’è verso le parti sociali, verso chi tutela davvero i lavoratori e non lo fa a parole. Le passate dichiarazioni di quelli che oggi sono esponenti di Governo non ci fanno ben sperare: la precarizzazione del lavoro e lo sfruttamento sono, da sempre, il loro cavallo di battaglia. E se incentivi vanno dati, questi sono sempre destinati alle imprese e mai ai lavoratori. Così non va! – conclude Zignani- Ecco perché questo Primo Maggio dobbiamo essere in piazza!”

Queste le principali iniziative che si terranno nel nostro territorio in occasione della Festa dei Lavoratori:

A Modena la festa del 1° Maggio si apre alle ore 10 con “Musica per le strade” esibizione della Wind Band del Liceo musicale Sigonio da piazza Roma verso piazza Grande per le strade del centro. In piazza Grande alle ore 10.45 i saluti di Rosamaria Papaleo segretaria Cisl Emilia Centrale e Roberto Rinaldi coordinatore Uil di Modena e Reggio Emilia. A seguire il comizio di Daniele Dieci segretario Cgil Modena.

Al termine del comizio, intorno alle ore 11.15 spettacolo musicale degli studenti del liceo musicale Sigonio “E le genti che passeranno…” per la regia di Carlo Stanzani e il coordinamento di Mariano Vuono e Maurizio Malavolta. Lo spettacolo (in anteprima al teatro comunale Pavarotti-Freni il 30 aprile) presenta una serie di letture e brani su lavoro, Costituzione, strage del 2 Agosto 1980 di Bologna e altro. Musiche tratte dalla tradizione popolare e dal repertorio di Lucilla Galeazzi, cantautrice di origine umbra.

La chiusura della manifestazione è prevista per le 12.30.

Durante tutta la manifestazione distribuzione di garofani e palloncini colorati. La festa del 1° Maggio a Modena gode del patrocinio del Comune e del sostegno degli sponsor Gruppo Pace e Methodo.

A Carpi ritrovo alle ore 9.30 presso le sedi sindacali carpigiane (via Fassi), alle ore 10 partenza del corteo per le vie della città accompagnati dalla banda cittadina. Arrivo in piazza Martiri dove alle ore 10.30 circa prende il via la manifestazione sindacale con il saluto di Francesca Arena Uil Emilia-Romagna sede di Modena e Reggio Emilia e il comizio conclusivo di Claudio Mattiello responsabile Cisl zona di Carpi. Presenti in piazza Martiri i Sindaci dell’Unione Terre d’Argine con il gonfalone e le associazioni di volontariato.

Nel pomeriggio, presso il cortile d’Onore di Palazzo Pio, alle ore 15, concerto di Primavera del Corpo Bandistico Città di Carpi che eseguirà una serie di marce, da quelle classiche a quelle contemporanee, colonne sonore di film, unitamente a brani tradizionali

In serata, al cinema Ariston di San Marino, alle ore 21 proiezione unica a ingresso ridotto, del film “Tutto in un giorno” (drammatico-thriller, Spagna, 2023) regia di Juan Diego Botto con Penelope Cruz.

Tutte le iniziative del 1° Maggio a Carpi godono del patrocinio dell’Unione Terre d’Argine e si avvalgono del contributo di Abitcoop, Cmb, Cooperativa Bilanciai, Gulliver cooperativa sociale.

Anche da Soliera i manifestanti partecipano alla manifestazione mattutina a Carpi con il ritrovo alle ore 9.30 presso le sedi sindacali (via Guido Fassi) per unirsi al corteo che porta in piazza Martini.

A Mirandola il 1° Maggio inizia alle ore 9.30 con la partenza del corteo in piazza della Conciliazione accompagnato dalla filarmonica “Andreoli” di Mirandola. Durante il percorso saranno deposti fiori nei luoghi simbolo della Resistenza in ricordo dei caduti contro il nazifascismo. Alle 11 in piazza della Costituente saluto e introduzione di Marcello Della Gatta Fim Cisl Mirandola, comizio conclusivo di Marco Bottura coordinatore Cgil Area Nord Modenese.

Saranno presenti con i gonfaloni delegazioni di tutte le amministrazioni locali dell’Area Nord modenese.

A Finale Emilia nel pomeriggio, dalle ore 14.30 (e sino alle 19.30), presso la scalinata della Torre dell’acquedotto di Finale Emilia il concerto del 1° Maggio promosso dal Circolo Musicale lato B insieme a Cgil Cisl Uil e Comune. Si esibiranno Cranchi, Goodbye Horses, Inveho, Lab 69, Maremarcio, Swamp Boys, Maeraia, Crinemia, Magazzini del Sale. Super ospiti della giornata gli amici di Radio Stazione Rulli. Sarà in funzione l’angolo bar.

A Vignola concentramento di lavoratori e mezzi meccanici alle ore 9.30 nel piazzale di via Ballestri. Alle ore 10 corteo per le vie cittadine con il corpo bandistico di Marano sul Panaro. Alle 10.30 nell’ex mercato ortofrutticolo di Vignola, inizio delle celebrazioni con introduzione di Marco Ganzerli responsabile Cisl zona di Vignola. Intervento conclusivo di Alberto Zanetti Uil Emilia-Romagna sede di Modena e Reggio Emilia.

Al termine del comizio è prevista l’inaugurazione del monumento ai caduti sul lavoro di Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro) presso il giardino municipale.

La manifestazione del 1° Maggio gode del patrocinio dell’Unione Terre di Castelli e vedrà la presenza dei sindaci dell’Unione con il gonfalone. Prevista come da tradizione la distribuzione dei garofani rossi durante la manifestazione.

A Marano sul Panaro i trattori dell’Associazione Carnevale Maranese si ritrovano alle 8.30 al piazzale del Capanonne Carnevale (zona impianti sportivi) per arrivare alle 9.30 al “Self Service” nel piazzale di via Ballestri a Vignola dove si uniscono al corteo. Nel pomeriggio, alle ore 15.45, ritrovo in piazza Matteotti a Marano per la benedizione dei mezzi e poi sfilata fino a Villa Bianca per un dolce rinfresco.

A Castelfranco Emilia concentramento del corteo di autorità e cittadini alle ore 9.30 in piazza Aldo Moro. I partecipanti accompagnati dalla banda cittadina sfileranno in corso Martiri, via Circondaria Nord sino a piazza Garibaldi, dove si terrà il comizio alle ore 11 con i saluti di Marco Balconati responsabile Fnp Cisl Castelfranco e comizio conclusivo di Antonio Puzzello coordinatore Cgil zona Castelfranco Emilia. Tradizionale distribuzione di garofani in piazza. Saranno presenti i sindaci e gli assessori del distretto Unione del Sorbara con i gonfaloni.

A Sassuolo concentramento alle ore 9.30 in piazza Garibaldi, concerto della banda cittadina alle ore 10. Alle ore 10.30 saluti di Alessandro De Nicola coordinatore Cgil distretto Sassuolo e a seguire alle 10.45 interventi di delegati del distretto sassolese. Alle ore 11.15 comizio conclusivo di Francesco Bini responsabile Cisl zona di Sassuolo.

Durante la festa in piazza, distribuzione di garofani e coccarde. Sono invitati alla manifestazione i sindaci dei Comuni del distretto, Sassuolo, Formigine, Fiorano, Maranello, Prignano, Montefiorino, Frassinoro e Palagano, che presenzieranno con i gonfaloni dei Comuni.

A Pavullo ritrovo di autorità e cittadini alle ore 9.30 in piazza Montecuccoli, dove sarà deposto un mazzo di fiori da parte dell’Amministrazione comunale alla lapide dei caduti sul lavoro nelle miniere di Marcinelle (Belgio), tra cui due pavullesi. Alle ore 9.45 il saluto di Alessandro Bonfatti responsabile Cisl zona di Pavullo e alle 10 il comizio conclusivo di Marinella Ricci coordinatrice Cgil zona di Pavullo. Durante la manifestazione è presente la banda municipale. Presenti in piazza con i gonfaloni gli amministratori del Frignano.

