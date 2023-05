Raffica di furti a San Possidonio, Finale e Massa: presi di mira banca, caserma dei pompieri e attività

SAN POSSIDONIO, FINALE EMILIA – Una serie di furti nei primi giorni di questa settimana è avvenuta nel territorio della Bassa modenese, in particolare nei comuni di San Possidonio e Finale Emilia e nella frazione di Massa Finalese.

In particolare, come riporta “Il Resto del Carlino”, a San Possidonio è stata presa di mira la filiale del Banco San Geminiano e San Prospero, dove tre banditi incappucciati si sono introdotti durante le ore notturne nei locali della banca e hanno tentato di aprire la cassaforte, venendo però interrotti dall’arrivo dei Carabinieri di Cavezzo e Mirandola, allertati dall’istituto di vigilanza. Tutte le fasi dell’irruzione dei malviventi sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza; ora i Carabinieri sono al lavoro per rintracciare i responsabili.

A Finale Emilia e a Massa Finalese, invece, sono stati presi di mira due bar, una lavanderia, un’edicola, una macelleria islamica e anche la caserma dei Vigili del Fuoco, a cui sono stati sottratti diverse attrezzature di valore non solamente economico, in quanto utilizzate quotidianamente dai pompieri durante gli interventi in situazioni di emergenza. All’interno di bar, lavanderia e macelleria razziati dai malviventi, invece, il copione è stato sempre lo stesso: i ladri hanno fatto irruzione nei locali e si sono impossessati di registratori di cassa o contenuto delle casse automatiche. In uno dei locali, però, uno dei malviventi ha perso le chiavi dell’auto, che in questo modo è stata sequestrata dai Carabinieri.

