Rapine e furti in serie, sgominata una banda: uno degli arrestati viveva a Finale Emilia

FINALE EMILIA – Sgominata una banda composta da tre persone responsabile di furti e rapine in diverse province dell’Emilia-Romagna e del Veneto. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Rovigo, con il supporto di quelli di Carpi e Corsico (nel milanese) hanno, infatti, arrestato tre uomini di origine albanese, uno dei quali (un 41enne) abitava a Finale Emilia, sospettati di essere responsabili di due rapine e ben trentuno furti avvenuti in Emilia-Romagna e in Veneto.

L’uomo residente a Finale e il componente della banda residente a Pavia sono stati arrestati mentre si trovavano all’interno delle proprie abitazioni, mentre l’altro complice si trovava già in carcere, a Brescia, sempre per accuse legate a furti e rapine. In base a quanto emerso dalle indagini, i tre utilizzavano, per compiere furti e rapine, tutti in orario notturno, una “potente vettura sportiva”. Nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni delle persone arrestate, sono stati rinvenuti 19mila euro in contanti, oltre a orologi e altri oggetti di valore, insieme a arnesi da scasso probabilmente utilizzati per compiere i furti.

