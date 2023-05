Traffico problematico per ponti chiusi e maltempo, fino a un’ora e mezza per arrivare a Modena

AGGIORNAMENTO ORE 9.45 MERCOLEDI 3 MAGGIO 2023

Sulle strade della Bassa e della pianura modenese, ci fanno sapere dalla Provincia di Modena, per ora la situazione non registra nessuna criticità. E a parte i ponti che restano chiusi, si sta normalizzando.

La piena del Secchia si sta propagando tra ponte Alto e ponte Bacchello, con livelli superiori alla soglia 2. Continuano i monitoraggi delle arginature e al momento non si segnalano particolari criticità. Stabili i livelli di Naviglio, data la chiusura dei portoni vinciani a Bomporto.

SOLIERA, NONANTOLA, BASTIGLIA, BOMPORTO, MODENA – Traffico problematico per ponti chiusi e maltempo, fino a un’ora e mezza per arrivare a Modena nella mattina di mercoledì 3 maggio 2023. Restano ancora chiusi, infatti, i ponti sul Secchia che erano stati chiusi ieri per l’allerta meteo. Si tratta di Ponte Alto a Modena, ponte dell’Uccellino a Soliera e Ponte Navicello. Alle ore 6 è stato comunicato che nella notte è stato chiuso il ponte bailey a Bomporto.

Tutto il traffico di pendolari che normalmente si divide tra varie strade, avendo quindi la via che passa da Soliera con il ponte chiuso, si riversa tra Canaletto e Panaria. Dove c’è un’altra concentrazione di mezzi. Chi stamattina è partito presto, si è ritrovato in città dopo anche un’ora e mezzo a causa del traffico.

Già in serata, martedì sera, erano stati circa quindici gli interventi dei Vigili del Fuoco per caduta alberi e allagamenti nel modenese.

Intanto anche Volontari della squadra sicurezza nutrie della Protezione Civile sono operativi dalle ore 12.00 di martedì subito dopo l’attivazione da parte della CPVPC Modena con turni di 6 ore, in modo continuativo, stanno eseguendo operazioni di monitoraggio presso il nodo idraulico della Fossalta presso il Comune di Modena.

QUI NONANTOLA

Sta ancora transitando il colmo di piena (il livello del fiume, ancora in soglia 2, si attesta a 10 metri e 50 cm) Navicello vecchio resta chiuso e lo sarà finché il fiume non tornerà sotto i 9 metri e 10 cm (presumibilmente in serata) Attenzione quindi (e tanta tanta pazienza) al traffico verso Modena che stamattina è ancora più sostenuto del solito con lunghe code già dal centro abitato

Le squadre di volontari, che si sono alternate tutta notte, continueranno per tutta la giornata il monitoraggio degli argini. La situazione è sotto controllo e al momento non si segnalano criticità a parte , come detto sopra, i problemi di viabilità connessi alla chiusura temporanea del ponte di Navicello vecchio

LA SITUAZIONE NEL RESTO DELLA PROVINCIA MODENESE

Il maltempo di queste ore ha comportato una serie di limitazioni al transito su diverse strade provinciali, specialmente quelle di collina e montagna, dove si sono verificati fenomeni di accumulo di detriti sulla carreggiata o di cedimenti dell’asse viario. In particolare a Castelvetro lungo la strada provinciale 17 in un tratto compreso tra il Castelvetro e Vignola è istituito un senso unico alternato a causa di alcuni dissesti, mentre sulla strada provinciale 3 “via Giardini” a Serramazzoni in località La Fontanina, è istituito un senso unico alternato dopo che si era verificato il distacco e la caduta in strada di massi rocciosi, rimossi nella serata di martedì 2 maggio. Lungo la strada provinciale 33 a Frassineti si sono verificate fessurazioni dovute al cedimento della scarpata di valle ed è stato istituito un senso unico alternato, mentre sulla strada provinciale 486 a Casola di Montefiorino, il senso unico alternato è dovuto all’accumulo sulla sede stradale di materiale franato dalla scarpata di monte. Sotto osservazione anche la strada provinciale 21 tra tra Ospitaletto e San Dalmazio per il crollo di una porzione di muro di monte e in località Rodiano per lo scivolamento della scarpata di valle, situazione che ha comportato la limitazione al transito a senso unico alternato. Chiude anche un tratto del percorso Natura Tiepido compreso tra il sottopasso della strada provinciale 17 e l’accesso allo stesso Percorso da Via Case Bruciate, in Comune di Castelnuovo Rangone, per questioni di sicurezza. I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro, in queste ore, per monitorare la situazione di tutta la rete viaria e verificare la presenza di altre criticità. Tutti i provvedimenti sono necessari per consentire ai tecnici della Provincia di Modena di effettuare le operazioni di pulizia stradale e ripristino delle condizioni di sicurezza della sede viaria e resteranno in vigore fino alla conclusione delle operazioni.









LA SITUAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA

Tutti i fiumi tra Bologna e la Romagna sono oltre la soglia rossa, con alcune rotture esondazioni e allagamenti.

Per quanto riguarda il traffico ferroviario, tutto bloccato nella zone del bolognese verso la Romagna dove sono esondati alcuni torrenti, il più importante dei quali è il Sillaro. In quella zona è stata infatti completamente bloccata la circolazione dei treni

Nel ravennate con l’esondazione del fiume Senio è stato chiuso sulla strada statale 9 ‘Via Emilia’ èil tratto dal km 69,425 al km 69,625 a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna.

A causa di frane e smottamenti, sulla strada statale 65 ‘della Futa’ sono chiusi, nel territorio comunale di Loiano (Bologna), i tratti stradali: dal km 75,000 al km 76,100, con deviazioni del traffico sulla viabilità locale, e ai km 77,000-82,500 qui il percorso alternativo prevede per i veicoli leggeri il transito su Via Panoramica e su via Guarda nel comune di Loiano. Per i mezzi superiori alle 3.5 ton diretti in direzione Toscana è prevista l’inversione di marcia al km 83,1000 mentre per i veicoli in direzione Bologna inversione al km 72,000 nei pressi della rotatoria nel comune di Loiano.

LE IMMAGINI DALLA MONTAGNA MODENESE

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

