Al Laboratorio Aperto di Modena la quarta edizione del TACC Demo Day

MODENA- L’annuale appuntamento delsi terrà presso ildalle ore 10.00 alle 16.00.La mattinata sarà dedicata alla presentazione delle idee di business sviluppate dai 5 team di studenti e studentesse selezionati per la seconda fase del progetto. Daranno il benvenuto i prorettori Unimore(per la sede di Modena) e(sede di Reggio Emilia), con i proff.del Dipartimento di Economia Marco Biagi insieme al prof.del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, responsabili Scientifici del progetto. Nel pomeriggio sarà possibile visitare l’area Expo dedicata ai prototipi da loro realizzati.

“Il mondo dell’industria automobilistica e della mobilità in generale, da alcuni anni, sono investiti da profondi processi di cambiamento. Ad accelerarne l’avanzata concorrono la grande corsa verso la transizione ecologica con il superamento delle energie fossili e lo sviluppo di quelle rinnovabili, il passaggio alla mobilità elettrica e il ridisegno della mobilità e del sistema di infrastrutture. Una trasformazione volta a raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale che tuttavia pone questioni, non meno rilevanti, sul piano della sostenibilità economica, della riconversione dell’apparato industriale e dell’impatto esercitato sulle diverse filiere manifatturiere e di servizi legate all’industria dell’automobile. A questo ambisce TACC – Training for Automotive Companies Creation. Un innovativo e stimolante percorso formativo proposto da Unimore ai suoi migliori studenti e studentesse con una duplice prospettiva futura: per alcuni/e di loro coltivare un sogno e trasformarlo in un progetto di impresa, e per altri, alimentare il loro talento e metterlo al servizio del mondo automotive e della mobilità”- hanno commentato i proff. Luigi Rovati e Tiziano Bursi.

Il progetto TACC è un’iniziativa unica nel panorama accademico nazionale, che rappresenta un percorso di eccellenza per gli studenti e le studentesse di Unimore, interessati/e a sviluppare talento e creatività per realizzare un’idea imprenditoriale. Il progetto propone agli studenti un percorso in lingua inglese con docenti accademici, manager, imprenditori, project work, meeting aziendali e laboratori per lo sviluppo della propria idea di start up.

I promotori del progetto TACC sono: Unimore, MUNER – Motorvechicle University of Emilia-Romagna, e AVL, la più grande azienda privata nel mondo per lo sviluppo, la simulazione e il testing di sistemi powertrain. TACC Unimore è realizzato grazie al supporto di CRIT, Rete Professionisti Motorsport, Tech-Up Accelerator. I partner del progetto sono: AVL, BPER – Banca Popolare.