Comunità e Culture al centro di CoFest, il primo Festival sulla coevoluzione

MODENA- Comunità e culture, il terzo dei quattro temi centrali di CoFest, è al centro della giornata di sabato 10 giugno con appuntamenti di cittadinanza attiva per promuovere la coesione sociale, l’animazione e la prossimità della comunità che vive uno specifico territorio, in questo caso lo spazio verde di Viale Gramsci.

Si comincia alle ore 9 e per tutto il giorno con “Giochi d’altri tempi”, laboratori aperti ai bambini e alle bambine organizzati da associazioni del territorio; alle ore 18 è in programma “Sguardi dell’altro mondo”, incontro fra giovani scrittori e scrittrici di nuove generazioni modenesi, seguirà buffet d’oltremare a cura della Bottega d’Oltremare. La giornata di sabato 10 giugno si concluderà alle ore 21 con l’esibizione gospel rock show del coro Action 7 band.

CoFest è il primo Festival nato a Modena per parlare di come la comunità nella storia si evolve a contatto con arte, territorio, benessere e culture in una visione di rispetto, attenzione e consapevolezza. Nasce da un’idea della cooperativa La Porta Bella (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia) con il contributo di Emil Banca e Assimoco Assicurazioni Movimento Cooperativo, con il patrocinio e il contributo del Comune di Modena nell’ambito del progetto “Riqualificazione Area Verde di Via Donati” co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale n. 24/2003.

“CoEvoluzione – spiega l’ideatore Andrea Atti, presidente La Porta Bella – è la parola chiave che il festival ha scelto di adottare per questa edizione numero zero: CoEvoluzione come evoluzione congiunta, dove il prefisso “co” vuole collegarsi anche ad altre parole che ben esprimono il concetto del fare insieme e dell’essere uniti in una visione di assoluto rispetto e attenzione: consapevolezza, comunità, coesistenza, condivisione, coabitazione, collaborazione, coadiuvazione. Dati i tempi che ci attendono e quelli che ci hanno coinvolto l’intenzione è quella di creare appuntamenti di cittadinanza attiva, dunque, per promuovere la coesione sociale, l’animazione e la prossimità della comunità che vive uno specifico territorio”.

Partner di CoFest sono: Arci Modena, Modena interculturale, Aliante Coop Sociale, Scuola di Pallavolo Anderlini, Caleidos Coop Sociale, Centro Stranieri Comune di Modena, Confcooperative Terre d’Emilia. Con la partecipazione di: Collettivo Blu, Kilowatt, Coop sociale Percorsi, Casa Base, Coop Oltremare, Link Up, Collettivo FX, Centro Culturale Multietnico Milinda, NutrizioniaMO 3e60.

