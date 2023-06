Concordia, il dj Tommy Vee guest star della “Playa d’en Fossa 2023”

CONCORDIA- Sarà il famoso djla guest star della quindicesima edizione dellache si terràdalle ore 20:00 al Parco Pubblico via Dugarello a Fossa di Concordia.

L’ingresso alla Playa d’en Fossa è totalmente gratuito: i partecipanti potranno godersi la musica e gustare le pietanze servite presso i desk dedicati alla somministrazione di cibo e bevande.

L’evento musicale, divenuto negli anni un punto di riferimento per migliaia di persone di tutte le età, sarà un’occasione di divertimento e un momento per fare del bene.

Come ogni anno, infatti, il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a realtà che si sono distinte per la propria attività in favore dei più deboli, delle persone fragili e del territorio.

Le realtà sostenute quest’anno saranno ASDAM (Associazione Sostegno Demenze), GAFA ODV (Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer), Come è bello cantare (progetto realizzato dall’ospedale di Mirandola in collaborazione con la scuola di musica), Banda Rulli Frulli (supporto ai progetti musicali formativi) e Parrocchia di Fossa (progetto per rilanciare le attività ricreative dei ragazzi).

L’evento è patrocinato da Comune di Concordia e sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, Pattaya e Cinquanta sfumature di Fossa.

Playa d’en Fossa è realizzata in collaborazione con Taverna Top Sound, Tremenda e FPWS Artist Hub. Line Up serata: Benz Patrick. Resident: Manuel B.

TOMMY VEE

Tommy Vee, nome d’arte di Tommaso Vianello, classe 1973, è tra i più importanti dj italiani nel panorama della house music.

Divenuto famoso a livello nazionale dopo la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello nel 2004, Tommy Vee avrà una carriera inarrestabile raggiungendo importanti posti in classifica anno dopo anno.

L’esperienza alla conduzione di diversi programmi e l’attività di produttore lo porteranno a lavorare con importanti nomi del mondo dello spettacolo tra cui ricordiamo Molte le collaborazioni effettuate nel corso degli anni (come dj e produttore) Laura Pausini, Paola & Chiara, Federica Fontana, Cristina Chiabotto, Ciccio Valenti, Laura Forgia e molti altri.