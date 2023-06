Jacopo Panizza, da Modena a Bruxelles per portare libri e caffè made in Italy

Modenese di adozione e di fatto, è titolare de “La Piola”; una libreria nata con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura italiana in una realtà multiculturale e dinamica come quella belga.

Jacopo ha vissuto per due anni negli Stati Uniti dove ha studiato legge prima di laurearsi con una tesi in diritto ambientale all’università di Modena. Dopo un Erasmus in Germania ha lavorato due anni a Londra. Rientrato in Italia è stato assunto da un’agenzia di consulenza ambientale: “Ho resistito tre mesi, poi ho mollato perché non mi sentivo valorizzato” – precisa.

Così è partito per Bruxelles: doveva stare lì solo pochi mesi, per uno stage, nell’ambito del diritto ambientale, presso una ONG, sulla scia di quello di cui si era già occupato in Gran Bretagna. Solo che non era soddisfatto, non gli piaceva. Così ha deciso di dare vita a questo locale insieme al torinese Nicola Taricco.

“Sicuramente il 2020 ha avuto un notevole impatto sulla nostra attività. Ma ci ha anche fatto capire che, seppur siamo ormai una realtà ben consolidata, per mantenere ed ampliare l’attrattiva è necessario non smettere mai di inventare cose nuove” – ricorda Jacopo.

Ed è per questo che Jacopo e Nicola hanno deciso di “sfruttare” il periodo di chiusura forzata per rinnovare il lato cucina ed ampliare il tipo di servizio offerto: da maggio 2021 propongono un piccolo angolo culinario ispirato alla cultura nostrana che ha riscosso successo sia tra i vecchi che tra i nuovi clienti. Mentre la sera si prosegue con l’aperitivo all’italiana, rigorosamente accompagnato dalle tigelle modenesi.

“Anche la libreria è in continua evoluzione, negli ultimi anni tanta gente ha riscoperto il piacere di leggere un buon libro, il catalogo si è ampliato e continuiamo a dare la possibilità a nuovi scrittori di presentare i propri libri; negli ultimi mesi abbiamo anche iniziato a proporre eventi esterni al locale, con nomi più conosciuti, come Daria Bignardi, Guido Catalano, Carmen Consoli, Edoardo Ferrario, Davide Toffolo e ci stiamo preparando per una nuova stagione di eventi” – conclude soddisfatto Panizza.

Bruxelles è in grado di offrire tantissimo. Se avete voglia di provare a viverla e a scoprirla Jacopo e Nicola vi aspettano!

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: