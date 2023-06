L’Aceto Balsamico tra versatilità e sperimentazione: al via il “Giro d’Italia” firmato Acetaia Giusti

E’ partita il 6 giugno da Firenze lo speciale “Giro d’Italia” organizzato da Acetaia Giusti, un tour all’insegna del gusto che farà tappa in tre città italiane, Firenze, Roma e Milano, per raccontare non solo l’altissima qualità che contraddistingue l’Aceto Balsamico di Modena Giusti, ma anche la sua capacità di abbinarsi alle numerose ricette della tradizione italiana e rendere speciale qualsiasi piatto.

Ad ospitare questo viaggio da nord a sud della penisola, organizzato dalla più antica casa produttrice di Aceto Balsamico di Modena, alcune delle più note e storiche osterie d’Italia che aprono le porte a giornalisti e influencer del settore enogastronomico per far scoprire loro le migliori espressioni delle diverse collezioni degli aceti balsamici Giusti, in abbinamento ai piatti forti e più rinomati delle loro cucine. Agli eventi di lancio dedicati alla stampa, seguiranno poi delle

serate di degustazione dedicate al pubblico di appassionati e gourmand.

Prima tappa in centro Italia e precisamente a Firenze, dove, presso la storica osteria “da Burde”, e sotto la guida di Claudio Stefani Giusti, 17ma generazione della famiglia Giusti e AD dell’azienda, la stampa partecipa a un esclusivo pranzo degustazione alla scoperta delle molteplici versioni che animano la produzione Giusti e che trovano perfetto abbinamento con i piatti tipici della tradizione toscana.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere riusciti a dare vita a questo piccolo “Giro d’Italia” dove il protagonista è il nostro Aceto Balsamico presentato nelle sue molteplici sfaccettature e diversità e in abbinamento ai piatti delle diverse tradizioni regionali – commenta Claudio Stefani Giusti, AD di Acetaia Giusti – “l’Aceto Balsamico di Modena è sicuramente un prodotto legato al suo territorio di origine e ci teniamo molto affinché la promozione dei nostri prodotti coincida con una valorizzazione

della terra da cui nascono. Allo stesso tempo, però, crediamo anche che sia fondamentale raccontare l’incredibile versatilità di questo prodotto, “portarlo in giro” per l’Italia per mostrare la sua capacità di abbinarsi ed esaltare i tanti piatti della tradizione culinaria del nostro Paese. Per farlo non poteva esserci occasione migliore di un vero e proprio tour nelle principali città italiane”.

Versatilità e sperimentazione: saranno queste dunque le parole chiave del “Giro D’Italia” di Acetaia Giusti che, con questa iniziativa, conferma il proprio impegno nel promuovere e far conoscere le innumerevoli sfaccettature di un prodotto storico e d’eccellenza come l’Aceto Balsamico di Modena, dando vita ad un racconto in cui tradizione e territorio si sposano con uno sguardo contemporaneo e in cui il Balsamico diventa protagonista della cucina moderna, in grado di evolversi ed abbinarsi ai tantissimi piatti della cucina italiana.

