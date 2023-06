Pallavolo Mirandola, il bergamasco Daniele Albergati entra nel roster gialloblù

MIRANDOLA- Una promozione in A3, tre stagioni in categoria e una in SuperLega nel roster di Trentino Volley: si tratta di Daniele Albergati. 200 centimetri di altezza, arruolato tra le fila gialloblù per la nuova stagione in A3 dopo l’esperienza alla Shedirpharma Sorrento. Ottima prestazione nella stagione trascorsa: quarto nella classifica dei marcatori con 526 palloni atterrati.

Proprio tra le fila della Trentino Volley gli veniva chiesto quale fosse la partita che ricorda con più gioia. La risposta fu semplice, “Motta di Livenza-Mirandola”, nella partita valsa la Serie A3 ai veneti.

Ora si trova a difendere i colori di Mirandola e si dice entusiasta del progetto e della rosa in costruzione: “Sono davvero contento di aver sposato questo progetto, parlando con Giuliano Anastasi mi ha subito colpito la sua voglia di fare e mi ha

prospettato la creazione di un bel progetto e di un roster competitivo- commenta Albergati- So che quella di Mirandola è una società dove si lavora duro e in tranquillità e dove c’è tanta voglia di fare il tutto circondati sempre da una cornice di

pubblico eccezionale. Mi ricordo quando abbiamo giocato contro la finale di play off della Serie B e il calore del pubblico mi aveva davvero colpito. Inoltre sono davvero contento perché quest’anno ritroverò il mio grandissimo amico e atleta Andrea Nasari con il quale ho condiviso un anno bellissimo a Portomaggiore”.

“Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi al servizio della squadra- conclude- sono sicuro che potremo toglierci tante soddisfazioni insieme”.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: